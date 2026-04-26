SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLJA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)
RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.
Prvobitni izveštaji, uz video snimke FLA, ukazivali su da je oboren borbeni helikopter Mi-35 malejskog ratnog vazduhoplovstva. Kasnije je precizirano da je u pitanju Mi-8AMTŠ koji koristi ruski Afrički korpus, transportni i jurišni helikopter koji predstavlja okosnicu ruske vojne avijacije u Maliju.
Ruski izvori potvrdili su gubitak, uključujući blogera za avijaciju Ilju Tumanova, dok Ministarstvo odbrane Rusije nije izdalo zvanično saopštenje.
Koordinisani napadi širom zemlje
Događaji od 25. aprila daleko su prevazišli pad jednog helikoptera. Dve snažne eksplozije i dugotrajna pucnjava zabeležene su u blizini Katija, glavne vojne baze kod Bamaka i sedišta vojnog lidera generala Asimija Goite, nešto pre šest sati ujutru po lokalnom vremenu.
Rezidencija ministra odbrane generala Sadija Kamare je, prema izveštajima, pogođena i uništena, iako su njegovi saradnici naveli da nije bio kod kuće. Gde se nalazi Goita nije bilo poznato satima.
Istovremeno su izbili sukobi u Gaou, Kidalu, Sevareu i Moptiju, što je, prema oceni direktora programa za Sahel fondacije Konrad Adenauer Ulfa Lesinga, „najveći koordinisani napad poslednjih godina“.
JNIM je preuzeo odgovornost, navodeći da su napadi izvedeni zajedno sa FLA. Portparol FLA Mohamed Elmaulud Ramadan saopštio je da su njegove snage preuzele kontrolu nad Kidalom i delovima Gaoa, uključujući jedan od dva vojna kampa u gradu.
Bivši gradonačelnik Kidala potvrdio je za AP da su naoružane grupe ušle u grad i vode borbe sa vojskom.
Ambasada SAD pozvala je svoje državljane da ostanu u skloništima, dok je aerodrom u Bamaku zatvoren, a letovi otkazani. Do večeri je uveden policijski čas u Gaou.
Kidal kao simbol poraza
Kidal, grad u Sahari blizu alžirske granice, dugo je bio simbol pokreta Tuarega za nezavisnost. Kada su ga 2023. godine preuzele malejske i ruske snage, to je predstavljeno kao dokaz da Rusija može da obezbedi stabilnost tamo gde Francuska nije uspela. Ukoliko su ga pobunjenici ponovo zauzeli, taj narativ pada u vodu.
Analitičar Pavel Vojčik naveo je da se Rusija povlači iz Kidala, nazvavši to „ponižavajućim razvojem događaja“ i ističući da je proterivanje Tuarega bio ključni cilj godinama.
On je dodao da je pobunjenički koridor za povlačenje ponuđen samo ruskim snagama, dok malejska vojska nije dobila istu mogućnost, što ukazuje na odvojene dogovore pobunjenika sa Moskvom.
Pitanje ruske strategije u Africi
Rusija je učvrstila vojno prisustvo u Maliju nakon povlačenja francuskih snaga i misije UN MINUSMA, zamenivši oko 20.000 međunarodnih vojnika sa približno 2.000 pripadnika Afričkog korpusa.
Francuski analitičar Kleman Molen ocenio je da je bilo očekivano da ta zamena neće funkcionisati, ukazujući da se situacija naglo pogoršala, dok su džihadističke snage napredovale ka jugu.
Afrički korpus, naslednik operacija Vagner grupe pod kontrolom ruskog Ministarstva odbrane, istovremeno se bori protiv tuareških pobunjenika i islamista, obezbeđujući i rudnike zlata kao deo dogovora sa vlastima u Maliju.
Gubitak helikoptera Mi-8AMTŠ, iako sam po sebi jedan incident, dogodio se u trenutku kada su pobunjenici istovremeno napali više ključnih ciljeva, dovodeći u pitanje celokupnu rusku strategiju u regionu.
Analitičari upozoravaju da sve više afričkih zemalja koje su ranije prekinule saradnju sa Francuskom ponovo razmatraju odnose sa Parizom, jer se pokazuje da ruska alternativa ne donosi očekivanu bezbednost.
