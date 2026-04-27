Kada zakon prestane da važi: ICE suprotno odluci suda priveo majku i 5 dece

Predrag Stojković

27. 04. 2026. u 00:11

EGIPATSKA državljanka Hajam el Gamal i njeno petoro dece ponovo su kratko zadržani u pritvoru američkih saveznih vlasti, manje od 48 sati nakon što je sud naložio njihovo puštanje posle više od 10 meseci imigracionog pritvora, saopštio je danas njihov pravni tim.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jill Connelly

Porodica, koja živi u američkoj saveznoj državi Kolorado, privedena je prilikom redovnog javljanja kancelariji američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) u Denveru, preneo je lokalno Kolorado san.

Prema navodima advokata, vlasti su porodicu ukrcale u avion koji je trebalo da odleti za Mičigen, a potom i van Sjedinjenih Američkih Država, na nepoznatu lokaciju.

Advokat porodice Erik Li izjavio je da je sud u međuvremenu usvojio hitni zahtev za obustavu deportacije.

On je u saopštio da je ICE u međuvremenu oslobodio porodicu, ocenivši da je njihovo zadržavanje bilo suprotno sudskim nalozima.

Američko Ministarstvo unutrašnje bezbednosti (DHS) saopštilo je da je porodici obezbeđen "pun pravni postupak" i da je sudija koji je naložio njihovo puštanje "aktivistički sudija koji ponovo pušta porodicu teroriste na američke ulice", navodi Rojters.

Vršiteljka dužnosti pomoćnika ministra DHS-a Loren Bis izrazila je uverenje da će sudovi na kraju potvrditi stavove tog ministarstva.

Porodica je prethodno puštena na slobodu po nalogu saveznog sudije nakon više od 10 meseci pritvora, što je bio najduži takav slučaj za jednu porodicu tokom administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Oni su prvi put privedeni u junu prošle godine, nakon što je bivši suprug Hajam el Gamal, Mohamed Sabri Soliman, optužen za pokušaj ubistva, napad i savezni zločin iz mržnje zbog prošlogodišnjeg napada zapaljivom napravom u saveznoj državi Kolorado.

Američke vlasti su ranije saopštile da istražuju u kojoj meri je porodica bila upoznata sa tim napadom, dok je El Gamal, koja se razvela od Solimana nakon njegovog hapšenja, osudila napad i istakla da porodica nije imala nikakva saznanja o njegovim planovima.

(Tanjug)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

