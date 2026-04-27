Andrej Stojaković presekao! Sin legendarnog srpskog košarkaša doneo važnu odluku

27. 04. 2026. u 06:39

FOTO: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Andrej Stojaković želi da naredne sezone budeo deo NBA lige. Iako je postojala opcija da potencijalni reprezentativac Srbije još jednu godinu provede u NCAA ligi, ugledni novinar Džef Borzel, prenosi da je Stojaković predao prijavu za NBA draft. 

Stojaković je ove takmičarske godine prosečno beležio 13,5 poena i 4,5 skokova po utakmici, uglavnom ulazeći sa klupe. Našao se i među kandidatima za priznanje namenjeno "najboljem šestom igraču" budući da je kao rezervista obavljao ogroman posao za Ilinoi. 

Posebno dobar bio je na završnom turniru NCAA lige gde je popravio prosek na 13,8 poena po utakmici. 

Zanimljivo je da se ovaj potez događa tačno tri decenije nakon što je njegov otac, legendarni Peđa Stojaković, izabran na NBA draftu kao 14. pik od strane Sakramento Kingsa.

