"Ja sam idiot"! Nikola Jokić zatečen: Srbinu zabio nož u leđa čovek od koga to nikako nije očekivao

Denver je posle pobede u prvoj utakmici izgubio tri vezana meča, Minesota je u četvrtoj utakmici napravila preokret, trijumfovala 112:96 i sad u "Bol areni" ima prvu meč loptu.

To kao da je bio poziv za prekookeanske medije da napadnu Srbina. Američki novinar Harison Vind, koji prati Nagetse opleo je bez dlake na jeziku po ekipi iz Kolorada, posebno po trostrukom MVP-u Nikoli Jokiću.

- Mekani su, nemaju disciplinu, nemaju vođstvo... Slome se u najtežim trenucima. I sve počinje od najboljeg igrača, Nikole Jokića, i trenera Dejvida Adelmana. Ovaj tim je komičan - rekao je on u emisiji "DNVR Sports".

Nagetsi su izgubili iako je Minesota tokom meča ostala bez Entonija Edvardsa koji je povredio koleno i čeka ga pauza od nekoliko nedelja, a Donte Divinćenco je pokidao Ahilovu tetivu i za njega je sezona završena.

- Četvrta utakmica protiv Minesota simbolisala je sve navedeno ove sezone. Možeš da ubediš sam sebe tokom sezone da su dobri, kao što sam i ja uradio, ali osećam se kao idiot zbog toga.

Korak napred u pljuvanju Nikole Jokića je otišao jedan drugi novinar. Reč je o Endiju Bejlu koji radi za ESPN.

- Nagetsi su verovatno gotovi. Kada ispadnu, priča o eri Nikole Jokića bi se lako mogla predstaviti kao priča o nedovoljnim dostignućima, čak i sa povredama i titulom iz 2023. godine. Od devet trostrukih MVP-a, Jokić i Mozes Meloun su jedina dvojica bez višestrukih šampionskih titula - kazao je Bejli.

Peti meč je u utorak (04.30) i biće to šansa za Denver da se vrati u život pred svojim navijačima. Minesota je ostala bez Donte Divičenca i Entonija Dejvisa zbog povreda, što Nagesti moraju da iskoriste. Mada, ni Denver nije bez problema, trener Dejvid Adelman ne može da računa na povređenog Pejtona Votsona, a pod znakom pitanja za petu utakmicu je i Eron Gordon.