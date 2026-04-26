"Srbija snažno osuđuje svaki oblik nasilja" Predsednik Vučić oglasio se povodom oružanog napada na Trampa

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom pucnjave u hotelu Hilton u Vašingtonu.

- Najsnažnije osuđujem oružani napad na Donalda Trampa i njegovu porodicu. Vest o pucnjavi primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su predsednik SAD Donald Tramo, druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela. Posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na Trampa, što mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju. Svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica - izjavio je predsednik Vučić.

