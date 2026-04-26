"Srbija snažno osuđuje svaki oblik nasilja" Predsednik Vučić oglasio se povodom oružanog napada na Trampa
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom pucnjave u hotelu Hilton u Vašingtonu.
- Najsnažnije osuđujem oružani napad na Donalda Trampa i njegovu porodicu. Vest o pucnjavi primio sam sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su predsednik SAD Donald Tramo, druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni. Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela. Posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na Trampa, što mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju. Svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica - izjavio je predsednik Vučić.
Darko Mladić: Stanje generala loše, nadamo se da će odgovor iz Haga stići što pre
26. 04. 2026. u 08:03
Jeziva mržnja blokadera
25. 04. 2026. u 19:01
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Novi p**no skandal Dare Bubamare: Snimak pušten na mrežama - noć sa mlađim dečkom
"SADA ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje."
24. 04. 2026. u 16:21
