Košarka

Šok! NBA liga kaznila Nikolu Jokića

27. 04. 2026. u 05:51

ZAVRŠENA je saga oko isključenja Nikole Jokića.

Шок! НБА лига казнила Николу Јокића

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

NBA liga je donela odluku. Nikola Jokić je kažnjen sa 50.000 dolara, dok na drugoj strani Džulijus Rendl mora da plati 35.000 američkih novčanica.

Spekulisalo se o tome da će biti kažnjeni čak i sa neigranjem u naredmom meču plej-of serije, ali očigledno liga nije htela da pravi veliku buku oko ovoga.

U međuvremenu stigle su vesti da je sezonu završio Donte Divinćenco, kao i da do kraja serije neće biti Entonija Edvardsa.

Igrački je sada Denver u prednosti iako gubi 1:3 i dugačak je put do povratka, ali i dalje je psihološki Minesota ta koja se pita.

Peta utakmica serije igra se u noći između ponedeljka i utorka u Denveru. Početak meča zakazan je za 04:30 po našem vremenu

