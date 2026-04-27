Šok! NBA liga kaznila Nikolu Jokića
ZAVRŠENA je saga oko isključenja Nikole Jokića.
NBA liga je donela odluku. Nikola Jokić je kažnjen sa 50.000 dolara, dok na drugoj strani Džulijus Rendl mora da plati 35.000 američkih novčanica.
Spekulisalo se o tome da će biti kažnjeni čak i sa neigranjem u naredmom meču plej-of serije, ali očigledno liga nije htela da pravi veliku buku oko ovoga.
U međuvremenu stigle su vesti da je sezonu završio Donte Divinćenco, kao i da do kraja serije neće biti Entonija Edvardsa.
Igrački je sada Denver u prednosti iako gubi 1:3 i dugačak je put do povratka, ali i dalje je psihološki Minesota ta koja se pita.
Peta utakmica serije igra se u noći između ponedeljka i utorka u Denveru. Početak meča zakazan je za 04:30 po našem vremenu
