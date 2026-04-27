PREDSEDNIK SAD Donald Tramp poručio je Teheranu da mogu da ih pozovu ukoliko žele da razgovaraju, ali da jasno znaju šta mora biti u sporazumu. Iran preko posrednika odgovara koje su njihove "crvene linije"

Izraelski avioni jutros napali Liban

Izraelski vojni avioni izveli su jutros napad na grad Kfar u okrugu Bint Džbejl na jugu Libana, čime je odsečen put do tog mesta, prenela je libanska Nacionalna novinska agencija. Napad se dogodio uprkos dogovorenom primirju koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje.

Aksios: Iran predložio SAD otvaranje moreuza, nuklearni pregovori odloženi

Iran je ponudio Sjedinjenim američkim Državama novi predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je danas Aksios, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi predlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade. Kao deo toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata. Prema predlogu, nuklearni pregovori bi počeli tek u kasnijoj fazi, nakon što se otvori moreuz i ukine blokada. Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga ispitaju.

Najmanje 14 ubijeno, najmanje 37 ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana

Najmanje 14 ljudi, među kojima žene i deca, ubijeno je, a 37 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana, odnosno na područja severno od "bezbednosne zone" koju je proglasio Izrael.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su među ubijenima dvoje dece i dve žene, a da su među povređenima tri žene, javlja Al Džazira.

Izraelska vojska pokrenula je talas vazdušnih udara i artiljerijskog granatiranja, nakon što je u napadu drona Hezbolaha ranije danas ubijen jedan, a ranjeno šest izraelskih vojnika.

Prema uslovima primirja, koje je stupilo na snagu 17. aprila, a koje je u četvrtak američki predsednik Donald Tramp produžio za tri nedelje, Izrael zadržava pravo da odgovori na "planirane, neposredne ili tekuće napade".

Arakči: Susedi Irana su prioritet za Teheran

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je u nedelju sa omanskim kolegom Badrom Albusaidijem, ističući da su susedi Irana prioritet za Teheran. "Važni razgovori o bilateralnim temama i situaciji u regionu. Budući da jedino naše zemlje kontrolišu Ormuski moreuz, razgovarali smo i o načinima kako da tranzit kroz moreuz postane bezbedan i od koristi za susede i svet", napisao je Arakči na svom nalogu na mreži Iks.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO