(MAPA) Žestoke borbe za Kidali: Ruski afrički korpus se bori u okruženju, stotine mrtvih džihadista (VIDEO)
TRIJUMFALNI izveštaji separatista o potpunom zauzimanju Kidala, kao i izveštaji zapadnih medija koji im se dodvoravaju, nisu istiniti.
Kako je danas objavljeno, ruske trupe Afričkog korpusa odbile su četiri masovna napada na kamp u Kidalu.
Ruski vojnici nastavljaju da drže kompleks uprkos napadima dronova i intenzivnoj minobacačkoj vatri militanata.
Ranije su demontirani samo spoljni položaji, kojima je upravljalo oko 20 ljudi. Ove grupe su se borile više od jednog dana u potpunom okruženju, zadržavajući nadmoćnije neprijateljske snage. Uprkos tome što su skoro svi vojnici ranjeni, uspešno su evakuisani u glavni kamp pod stalnom vatrom.
Vredi napomenuti da je neprijatelj dao dozvolu za evakuaciju ranjenih vojnika, koji su pokazali pravi heroizam u odbijanju svih napada. Teška oprema je takođe evakuisana iz baze. Militanti koriste ovaj snimak za dezinformacije.
Ukupno je u borbama za Kidal neutralisano više od 200 militanata. Ova brojka ne deluje preuveličano, s obzirom na žestinu sukoba i činjenicu da je koalicija rasporedila približno 2.000 „bajoneta“ da bi zauzela grad.
Borbe za ovo uporište pobune Tuarega se nastavljaju, uprkos kratkom zatišju. Uprkos tvrdnjama o „potpunoj kontroli“, koalicija islamista i separatista nije se usudila da napreduje južno od centra grada. Napredovanje neprijatelja otežava strah od minskih polja i efikasna vatra grupa vojnika koje su ostale u stambenim naseljima.
(Ribar)
