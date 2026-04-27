(MAPA) Žestoke borbe za Kidali: Ruski afrički korpus se bori u okruženju, stotine mrtvih džihadista (VIDEO)

Предраг Стојковић
27. 04. 2026. u 06:22

TRIJUMFALNI izveštaji separatista o potpunom zauzimanju Kidala, kao i izveštaji zapadnih medija koji im se dodvoravaju, nisu istiniti.

(МАПА) Жестоке борбе за Кидали: Руски афрички корпус се бори у окружењу, стотине мртвих џихадиста (ВИДЕО)

Foto telegram t.me KorpusAfrica2 61

Kako je danas objavljeno, ruske trupe Afričkog korpusa odbile su četiri masovna napada na kamp u Kidalu.

Ruski vojnici nastavljaju da drže kompleks uprkos napadima dronova i intenzivnoj minobacačkoj vatri militanata.

Ranije su demontirani samo spoljni položaji, kojima je upravljalo oko 20 ljudi. Ove grupe su se borile više od jednog dana u potpunom okruženju, zadržavajući nadmoćnije neprijateljske snage. Uprkos tome što su skoro svi vojnici ranjeni, uspešno su evakuisani u glavni kamp pod stalnom vatrom.

Ilustracija telegram rybar

Vredi napomenuti da je neprijatelj dao dozvolu za evakuaciju ranjenih vojnika, koji su pokazali pravi heroizam u odbijanju svih napada. Teška oprema je takođe evakuisana iz baze. Militanti koriste ovaj snimak za dezinformacije.

Ukupno je u borbama za Kidal neutralisano više od 200 militanata. Ova brojka ne deluje preuveličano, s obzirom na žestinu sukoba i činjenicu da je koalicija rasporedila približno 2.000 „bajoneta“ da bi zauzela grad.

Borbe za ovo uporište pobune Tuarega se nastavljaju, uprkos kratkom zatišju. Uprkos tvrdnjama o „potpunoj kontroli“, koalicija islamista i separatista nije se usudila da napreduje južno od centra grada. Napredovanje neprijatelja otežava strah od minskih polja i efikasna vatra grupa vojnika koje su ostale u stambenim naseljima.

(Ribar)

SRUŠEN RUSKI HELIKOPTER, CELA ZEMLjA POTONULA U HAOS: Padaju gradovi jedan za drugim, naoružane grupe vode borbe sa vojskom (VIDEO)

RUSKI vojni helikopter srušio se 25. aprila u blizini Vabarije u regionu Gao u Maliju, potvrdili su ruski izvori, dok su borci Fronta za oslobođenje Azavada i džihadističke grupe povezane sa Al Kaidom, JNIM, izveli najveću koordinisanu ofanzivu u zemlji poslednjih godina, napadajući istovremeno glavni grad Bamako, vojno uporište Kati i severne gradove Kidal, Gao i Sevare, što je na najvidljiviji način otkrilo ograničenja ruske bezbednosne strategije u Africi.

26. 04. 2026. u 13:30

