Predsednik nastavlja konsultacije: Danas na redu razgovori sa ovim partijama
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavlja konsultacije sa predstavnicima stranaka, a danas će se sastati sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove (SPO) i Srpske radikalne stranke (SRS).
Vučić će se u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove, a u 10.45 sa predstavnicima Srpske radikalne stranke.
Konsultacije se održavaju u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Vučić je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.
Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke.
On je razgovarao i sa predstavnicima Narodne stranke, Alternative za promene, Ujedinjene seljačke stranke i stranke Pokret snaga Srbije - BK.
Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.
"Vučić ponovo pruža ruku"
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je ranije da je veoma važno to što će Vučić pozvati na dijalog i istakla da vanredni parlamentarni izbori nisu najvažnije pitanje za Srbiju pod okolnostima kada svetu preti najveća ekonomska kriza.
- Neki stručnjaci govore da će nova kriza biti veća i od svetske ekonomske krize 2008. i 2009. godine - rekla je ona.
Istakla je da predsednik Vučić opet pruža ruku, iako do sada nije bilo pozitivnih odgovora na njegove pozive za dijalog.
- On ponovo pruža ruku i kaže kao pravi predsednik svih građana 'ljudi, vanredne su okolnosti u čitavom svetu. Hajde da razgovaramo'. Ja se nadam da će prihvatiti, ako ne prihvate to pokazuje još jednom njihovu krajnju neodgovornost prema građanima - rekla je Brnabić.
Istakla je da je Vučiću uvek na prvom mestu Srbija i da će upravo zbog dobrobiti zemlje i njenih građana na dijalog da pozove sve, bez obzira na njihove ranije uvrede i izjave u kojima su pozivali na njegovo ubistvo i ubistvo njegove porodice, prenosi Kurir.
Ocenila je da taj dijalog neće biti lak, ali da je predsednik Vučić spreman na to zarad Srbije.
