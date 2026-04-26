Odbili su poslušnost Putinovom čoveku - nisu mogli ni da sanjaju šta će da se desi 48 sati kasnije

Najnovije vesti iz Rusije isprva nisu bile onakve kakvim ih je zamiljšao ruski predsednik Vladimir Putin kada je odredio da novi ministar sporta bude Mihail Degtjarjov. Ali, na kraju, sve se preokrenulo.

Foto: Depositphotos / studioflara

Podsetimo, Degtjarjov je tokom karijere možda imao neke dibidus neobične predloge, o čemu su vas "Novosti" već izvestile, ali je njegov najvažniji vezan za ruski fudbal - na izuzetno zdravim osnovama.

Ruski fudbal, podsetimo, i pre sankcija uvedenih kada je 2022. počeo rat u Ukrajini, nije više spadao u elitni evropski. Prosto, "pregazilo ga je vreme", ali i aktuelni propisi.

Tako, na primer, čak osmorica stranih fudbalera mogu da igraju na meču za jednu rusku ekipu, a čak 13 inostranih igrača može da bude registovano po klubu.

Degtjarov je, sasvim logično, mišljenja da toliko stranih igrača onemogućava najbolji mogući razvoj ruskih talenata i pokrenuo je inicijativu da se polako, ali sigurno, broj stranaca u klubovima ipak malo smanji.

Za početak, da ih umesto 13, bude (najviše) 12 po klubu, a da na jednom meču ekipa može da koristi sedmoricu, umesto dosadašnje osmorice stranaca.

Predlog ministra je stigao Ruskoj premijer ligi (RPL) na razmatranje, a onda, sad u sredu...

Šok:

Ruska liga je jednoglasno odbacila predlog Putinovog ministara.

Prosto, rešili ljudi da im se baš sviđa da imaju po 13 stranaca u svakom klubu, a da osmorica mogu da budu na terenu i - neće da to menjaju, koliko god da je predlog ministra mnogo zdraviji po ruski fudbal od aktuelnog stanja.

Tu je priča dobila (ne)očekivani obrt.

Jer, sa nekim stvarima - u Rusiji nema šale, a to su odluke ministra.

Predlog je upravo to i postao, odluka i...

Evo kako glasi vest ruskih novinskih agencija ovog vikenda, na osnovu odluke donete 48 sati nakon odbijanja klubova da se povinuju ministrovom predlogu:



"Ograničenje za strane igrače u ruskom fudbalu je zvanično pooštreno.

Ministarstvo sporta je potpisalo odgovarajuću naredbu na sastanku sa klubovima RPL-a. Ovo je objavio Mihail Degtjarjov.

Ministarstvo sporta je izjavilo da država godišnje troši 56 milijardi rubalja (oko 634,7 miliona evra) na unapređenje ruskih klubova, dok ukupan budžet samih klubova RPL-a prelazi 120 milijardi rubalja. Od ovog iznosa, 70-80% direktno ili indirektno finansira država, ali klubovi troše samo 7,4 milijarde rubalja (6%) na omladinski pogon, odnosno na sopstvene podmlatke. U međuvremenu, do 70% para ide na plate stranih igrača.

Ministarstvo veruje da će novo ograničenje podstaći klubove da preusmere troškove ka omladinskom fudbalu, pronalaženju talenata i razvoju elitnijih igrača iz sopstvenih bivših igrača. Ministarstvo sporta planira da poveća ograničenje na odnos 5 igrača na terenu / 10 ukupno u klubu, ali će ova odluka zavisiti od učinka klubova sledeće sezone".

Dakle, bio je predlog ministra, koji su klubovi jednoglasno odbili.

Sada je stiglo naređenje.

I, smanjivanja stranaca će biti još više, u periodu koji predstoji.

A šta vi mislite, kako bi trebalo da je kod nas?

Anketa Da li treba smanjiti broj stranaca u srpskom sportu?

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

