PANIKA NA ZAPADU Kina spremna za rat! Porinula "nevidljivu" podmornicu bez jedra i X kormilom – budućnost ratovanja!

SATELITSKI snimci pokazuju da je Kina stvorila novu podmornicu, koja ima potencijal da ima super veliku brzinu i malu vidljivost, a može da deluje i kao lovac na neprijateljske podmornice.

Foto: AI/ChatGPT

Kina je porinula novu podmornicu, koja je izgrađena prema najnovijem revolucionarnom dizajnu, koji će verovatno biti ispred postojećih razvoja u zapadnim zemljama, uključujući Sjedinjene Države.

Podmornica duga oko 120 metara sa minimalnim jedrima primećena je na keju u brodogradilištu JN, u vlasništvu Kineske državne korporacije za brodogradnju (CSSC). Ovo se zasniva na satelitskim snimcima kompanije Vantor, piše H. I. Saton u Naval News.

Trenutno nema informacija od zvaničnog Pekinga, tako da je sve vezano za ovu podmornicu samo pretpostavke zapadnih stručnjaka. Generalno, govorimo o podmornici koja, najverovatnije, ima udarne funkcije. Na to ukazuju njene velike dimenzije: 120 x 10-11 metara. Treba napomenuti da bi, ako bi bila nosač interkontinentalnih balističkih raketa, njene dimenzije bile još veće.

A new sailless nuclear submarine spotted in China.



It could be an underwater arsenal ship platform with a missile capacity of 350+.



The submarine is around 120 meters long with a diameter of ~12 meters. Making it as large as most nuclear attack submarines.



The unique sailless… pic.twitter.com/wBwyjFkcjP — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 Commentary (@zhao_dashuai) June 4, 2026

Nova podmornica ima elegantan pramac i kormilo u obliku slova X. Pretpostavlja se da će zbog odsustva tradicionalnog jedra i poboljšane hidrodinamike, ovaj čamac imati veoma veliku brzinu i da će se odlikovati niskom vidljivošću. Očekuje se da će imati nuklearnu elektranu, iako do sada nuklearne podmornice nikada nisu građene u brodogradilištu JN.

Moguće je da će ova podmornica biti opremljena novim tipom „nuklearnog AIP“ pogona gde reaktor male snage deluje kao oblik vazduh-nezavisnog pogona (AIP). Istovremeno, ovo se čini manje verovatnim od tradicionalnog nuklearnog pogona.

U svakom slučaju, novi oblik podmornice sa minimalnim jedrom je već revolucionaran pristup. Istovremeno, Kinezi su ovo rešenje razradili još 2018. godine, kada je eksperimentalna podmornica bez jedra duga 45 metara izgrađena u istom brodogradilištu u Šangaju.

Defense Express-a, objašnjava da “jedro” na podmornicama obavlja niz zadataka. Prvo, ono smešta mehanizme i jarbole radio-elektronskih senzora i opreme za izviđanje. Drugo, igra ulogu mosta (kormilice) tokom površinske plovidbe, što pruža pregled i mogućnost prijema tereta ili osoblja bez rizika od ulaska morske vode tokom nemirnog mora.

Međutim, jedro povećava otpor podmornice i čini je vidljivijom na sonaru.

Treba napomenuti da je novost za kineska brodogradilišta upotreba kormila u obliku X, koja omogućavaju agresivnije manevre istovremenim kontrolisanjem sve četiri površine. Takođe omogućava veću brzinu, smanjuje buku, ali je ovaj dizajn mnogo složeniji.

Generalno, možemo zaključiti da nova nepoznata kineska podmornica ima veoma karakteristične osobine koje ukazuju da je reč o lovcu na podmornice, koji ima malu vidljivost i veliku brzinu. Zbog toga, ova podmornica može efikasno da lovi neprijateljske podmornice. Međutim, trenutno nije poznato da li će ovo rešenje postati serijski projekat ili će ostati eksperiment - to se može saznati tek posle nekog vremena.

Kako je objavio Defense Express, Kina je izgradila nove desantne čamce klase Zubr nakon što je kupila četiri jedinice od Ukrajine 2000-ih. Takođe smo pisali o tome kako je Kina modernizovala ruski razarač potpuno domaćim sistemima.

defence-ua.com

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