OVO SE DEŠAVA JEDNOM GODIŠNJE Astro savet za 8. jun: Poslednja Mesečeva četvrt u Ribama - Dovršite započete poslove

MESEC se u svakom znaku zadržava oko dva i po dana, a svaki dan obrazuje drugačije aspekte sa tranzitnim i planetama u našem natalnom horoskopu.

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Jednom godišnje, Mesec u Ribama obrazuje kvadrat sa Suncem u Blizancima, odnosno, poslednju menu koja se naziva poslednja četvrt. Ove godine četvrta Mesečeva faza obrazuje se 8. juna na 17. stepenu Riba, znaka mašte, ideala, umetnosti, medicine, romantike, ljubavnog zanosa, ali i laži, prevara, zabluda.

Ovaj napet aspekt ćemo osećati narednih 28 dana koliko traje Mesečev (lunarni) ciklus što se najviše odnosi na Ribe, Blizance, Device i Strelce.

Kada je Mesec u fazi opadanja, kao danas, ne preporučuje se da započinjete velike poslove, već je bolje da ih privodite kraju. Ovo je period opuštanja, kada se Zemljin satelit, u stvari, priprema za fazu mladog Meseca, koja će biti 15. juna na 24. stepenu Blizanaca.

Mada se poslednja četvrt u Ribama dešava svake godine, aspekti koje Mesec obrazuje sa ostalim tranzitnim planetama nisu isti, zbog čega se ne ponavljaju isti događaji.

Osim podrazumevajućeg, napetog aspekta (kvadrata) sa Suncem, poslednja Mesečeva četvrt ove godine obrazuje trigone sa Merkurom, Venerom i Jupiterom u Raku.