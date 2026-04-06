ŠTA JE OVAJ ČOVEK RADIO!? Oglasio se Domeniko Mesina nakon sramnog suđenja u Subotici

06. 04. 2026. u 11:31

Naime, na meču Spartak – Javor (1:2) u minulom kolu glavni arbitar meča je bio Marko Ivković. Dva njegova penala u korist Javora ocenjena su kao pogrešna odluka.

U VAR analizi suđenja objavljenoj na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, kod prve situacije, u kojoj je "izmišljen" penal za Javor piše:

- Nakon duela za loptu golmana i jednog napadača u kaznenom prostoru, golman odigrava loptom pritom ne čineći prekšraj. Sudija je dosudio kazneni udarac, a na bazi dostupnih snimaka, VAR sudija je bio u obavezi da interveniše i preporuči sudiji pregled snimka, kako bi bila doneta ispravna odluka.

Dakle – prvi Ivkovićev promašaj, ali jednako i ekipe u VAR sobi, koja ga nije ispravila. Druga situacija i novi penal.

- Normalan, fudbalski duel za loptu dva igrača u kaznenom prostoru, nakon koga napadač pada na zemlju, a sudija dosuđuje kazneni udarac. VAR sudija je preporučio OFR sudiji, kako bi doneo ispravnu odluku i poništio dosuđeni kazneni udarac.

Dakle – drugi Ivkovićev promašaj, samo što je ovog puta VAR sudija odradio posao i uticao da se ispravi pogrešna odluka.

Analizirana je i situacija sa utakmice Radnički Kragujevac – Mladost Lučani (1:1), u kojoj je arbitar Lazar Lukić dosudio penal za domaći tim. Ipak...

- Sudija je dosudio kazneni udarac zbog saplitanja napadača u kaznenom prostoru, međutim VAR sudija pravilnom analizom i korišćenjem snimaka preporučuje sudiji OFR pošto je loptu, ispred napadača, odigrao odbrambeni igrač ne čineći prekršaj. Veoma dobra VAR intervencija nakon koje je doneta ispravna tehnička odluka - piše u objašnjenju Domenika Mesine.

KOGA nema, bez njega se mora i - može. Selektorka rukometašica Sandra Kolaković ne želi da razmišlja o povređenim devojkama, već se trudi da mlade igračice što bolje pripremi za mečeve odluke u kvalifikacijama za EP od 3. do 20. decembra 2026. u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Naše dame u četvrtak (18.40) u Klaipedi izlaze na megdan Litvaniji, a u nedelju (18.00) u Novom Sadu dočekuju Ukrajinu.

