ŠTA JE OVAJ ČOVEK RADIO!? Oglasio se Domeniko Mesina nakon sramnog suđenja u Subotici
BURA nakon skandaloznog suđenja u Subotici se ne zaustavlja!
Naime, na meču Spartak – Javor (1:2) u minulom kolu glavni arbitar meča je bio Marko Ivković. Dva njegova penala u korist Javora ocenjena su kao pogrešna odluka.
U VAR analizi suđenja objavljenoj na sajtu Fudbalskog saveza Srbije, kod prve situacije, u kojoj je "izmišljen" penal za Javor piše:
- Nakon duela za loptu golmana i jednog napadača u kaznenom prostoru, golman odigrava loptom pritom ne čineći prekšraj. Sudija je dosudio kazneni udarac, a na bazi dostupnih snimaka, VAR sudija je bio u obavezi da interveniše i preporuči sudiji pregled snimka, kako bi bila doneta ispravna odluka.
Dakle – prvi Ivkovićev promašaj, ali jednako i ekipe u VAR sobi, koja ga nije ispravila. Druga situacija i novi penal.
- Normalan, fudbalski duel za loptu dva igrača u kaznenom prostoru, nakon koga napadač pada na zemlju, a sudija dosuđuje kazneni udarac. VAR sudija je preporučio OFR sudiji, kako bi doneo ispravnu odluku i poništio dosuđeni kazneni udarac.
Dakle – drugi Ivkovićev promašaj, samo što je ovog puta VAR sudija odradio posao i uticao da se ispravi pogrešna odluka.
Analizirana je i situacija sa utakmice Radnički Kragujevac – Mladost Lučani (1:1), u kojoj je arbitar Lazar Lukić dosudio penal za domaći tim. Ipak...
- Sudija je dosudio kazneni udarac zbog saplitanja napadača u kaznenom prostoru, međutim VAR sudija pravilnom analizom i korišćenjem snimaka preporučuje sudiji OFR pošto je loptu, ispred napadača, odigrao odbrambeni igrač ne čineći prekršaj. Veoma dobra VAR intervencija nakon koje je doneta ispravna tehnička odluka - piše u objašnjenju Domenika Mesine.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
