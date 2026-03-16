HRVATSKI PROVOKATORI! Evo šta su navijači Hajduka uradili pristalicama Crvene zvezde
NAVIJAČI Hajduka ne prestaju sa udarima na zvezdaše.
Naime, na meču protiv Lokomotive na "Poljudu", Torcida je istakla novi transparent upućen navijačima Zvezde, a potom je skandirala pesmu iz osamdesetih na račun crveno-belih.
"Torcida" je u drugom poluvremenu utakmice 26. kola podigla zanimljivu poruku koja je privukla pažnju.
- Tko to tamo pjeva? - pisalo je na poruci, a prenosi "Gol.hr".
Nakon što je poruka razvijena, sa poljudskog severa krenulo je skandiranje, a reč je o navijačkom skandiranju koje je ponovo postalo „popularno“ ove sezone, naročito nakon žestokog sukoba navijača Hajduka i Crvene zvezde nedavno u Bosni i Hercegovini.
- Oj Zvezdo, zvezdana, ti…„, skandiralo se na severnoj tribini Poljuda.
SREĆA I GOLMAN SAČUVALI ŠAMPIONA! Zvezda blickrigom ukočila traktor, ali je ovaj igrač bio tragičar! (VIDEO)
15. 03. 2026. u 18:56 >> 18:57
NAJNOVIJE INFORMACIJE SA MARAKANE! Evo kakav je status sa povređenim igračima!
14. 03. 2026. u 13:34
ZAKUVALO SE: Milan ima priliku da se pobedom u velikom derbiju ozbiljno približi vodećem Interu!
POSLE veoma bitne pobede nad Interom u "Derbi Dela Madonini", Milan gostuje Laciju u nedelju uveče sa jasnim ciljem ,nastaviti poteru za večitim rivalom u borbi za titulu (20.45).
15. 03. 2026. u 07:30
UKRAJINAC U SRBIJI OKRENUO LEĐA RUSKOJ ZASTAVI: Nije mogao ni da sanja šta će potom da se desi (VIDEO)
U najnovije vesti vezane za Rusiju i Ukrajinu - "uplela" se i Srbija.
14. 03. 2026. u 21:45
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
