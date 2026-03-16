HRVATSKI PROVOKATORI! Evo šta su navijači Hajduka uradili pristalicama Crvene zvezde

NAVIJAČI Hajduka ne prestaju sa udarima na zvezdaše.

Naime, na meču protiv Lokomotive na "Poljudu", Torcida je istakla novi transparent upućen navijačima Zvezde, a potom je skandirala pesmu iz osamdesetih na račun crveno-belih.

"Torcida" je u drugom poluvremenu utakmice 26. kola podigla zanimljivu poruku koja je privukla pažnju.

- Tko to tamo pjeva? - pisalo je na poruci, a prenosi "Gol.hr".

Nakon što je poruka razvijena, sa poljudskog severa krenulo je skandiranje, a reč je o navijačkom skandiranju koje je ponovo postalo „popularno“ ove sezone, naročito nakon žestokog sukoba navijača Hajduka i Crvene zvezde nedavno u Bosni i Hercegovini.

- Oj Zvezdo, zvezdana, ti…„, skandiralo se na severnoj tribini Poljuda.