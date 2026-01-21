SPEKTAKL U LIGI ŠAMPIONA: Malo ko je ovo očekivao...
Prva dva meča 7. kola Lige šampiona zakazana za sredu odigrana su. Galatasaraj i Atletiko Madrid odigrali su 1:1, a Karabag je savladao Ajntraht 3 :2
Karabag je nakon večerašnjeg remija na svom terenu bliži plasmanu u plej-of. Nemci su bili autsajderi i nastavili su negativan niz bez pobede koji se sada proteže na šest utakmica.
Kamilo Duran heroj je domaćeg sastava. Postigao je gol u 4. i 80. minutu. Za Nemce Džan Uzun u 10. zatresao mrežu, a potom je Fares Čaibi sa penala postigao drugi gol za tim iz Ajntrahta.
Konačan rezultat i pobedu Karabaga doneo je Behlul Mustafazade u četvrtom minutu nadoknade
Galatasaraj je dočekao Atletiko Madrid, a oba gola postigli su igrači gostiju. Đulijano Šimun je u 4. minutu doneo vođstvo "jorgandžijama", a Markos Ljorente je u 20. minutu autogolom postavio konačnih 1:1.
Atletiko je nakon večerašnjeg meča na osmoj poziciji na tabeli, a Galatasaraj na 16. mestu.
