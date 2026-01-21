Fudbal

SPEKTAKL U LIGI ŠAMPIONA: Malo ko je ovo očekivao...

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 01. 2026. u 20:45

Prva dva meča 7. kola Lige šampiona zakazana za sredu odigrana su. Galatasaraj i Atletiko Madrid odigrali su 1:1, a Karabag je savladao Ajntraht 3 :2

FOTO: Tanjug/AP

Karabag je nakon večerašnjeg remija na svom terenu bliži plasmanu u plej-of. Nemci su bili autsajderi i nastavili su negativan niz  bez pobede koji se sada proteže na šest utakmica. 

Kamilo Duran heroj je domaćeg sastava. Postigao je gol u 4. i 80. minutu. Za Nemce Džan Uzun u 10. zatresao mrežu, a potom je Fares Čaibi sa penala postigao drugi gol za tim iz Ajntrahta. 

Konačan rezultat i pobedu Karabaga doneo je Behlul Mustafazade u četvrtom minutu nadoknade

Galatasaraj je dočekao Atletiko Madrid, a oba gola postigli su igrači gostiju. Đulijano Šimun je u 4. minutu doneo vođstvo "jorgandžijama", a Markos Ljorente je u 20. minutu autogolom postavio konačnih 1:1. 

Atletiko je nakon večerašnjeg meča na osmoj poziciji na tabeli, a Galatasaraj na 16. mestu. 

