"NIJE ISTINA": Zvezdan Terzić progovorio o gorućoj temi u Zvezdi

GENERALNI direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o fudbalskim transferima u zimskom prelaznom roku.

FOTO: FK Crvena zvezda

U razgovoru za ruske medije, on je govorio o navodnom transferu Markinjosa iz moskovskog Spartaka u Zvezdu.

Reč je o igraču kluba u kome je pre povratka u Beograd radio Dejan Stanković.

Odmah po njegovom povratku na Marakanu, bilo je pitanja oko eventualnog dovođenja nekog od fudbalera ruskog tima, međutim, Stanković je istakao da „nije realno

– Nije istina, nismo ponudili 5.000.000 evra. Nismo zainteresovani za Markinjosa. To su samo glasine.

