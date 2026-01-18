Fudbal

"NIJE ISTINA": Zvezdan Terzić progovorio o gorućoj temi u Zvezdi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 01. 2026. u 12:58

GENERALNI direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o fudbalskim transferima u zimskom prelaznom roku.

НИЈЕ ИСТИНА: Звездан Терзић проговорио о горућој теми у Звезди

FOTO: FK Crvena zvezda

U razgovoru za ruske medije, on je govorio o navodnom transferu Markinjosa iz moskovskog Spartaka u Zvezdu. 

Reč je o igraču kluba u kome je pre povratka u Beograd radio Dejan Stanković. 

Odmah po njegovom povratku na Marakanu, bilo je pitanja oko eventualnog dovođenja nekog od fudbalera ruskog tima, međutim, Stanković je istakao da „nije realno

– Nije istina, nismo ponudili 5.000.000 evra. Nismo zainteresovani za Markinjosa. To su samo glasine.

