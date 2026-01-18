"NIJE ISTINA": Zvezdan Terzić progovorio o gorućoj temi u Zvezdi
GENERALNI direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o fudbalskim transferima u zimskom prelaznom roku.
U razgovoru za ruske medije, on je govorio o navodnom transferu Markinjosa iz moskovskog Spartaka u Zvezdu.
Reč je o igraču kluba u kome je pre povratka u Beograd radio Dejan Stanković.
Odmah po njegovom povratku na Marakanu, bilo je pitanja oko eventualnog dovođenja nekog od fudbalera ruskog tima, međutim, Stanković je istakao da „nije realno
– Nije istina, nismo ponudili 5.000.000 evra. Nismo zainteresovani za Markinjosa. To su samo glasine.
