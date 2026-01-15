Fudbal

ATLETIKO VERUJE NAPADAČU: Đulijano Simeone produžio ugovor sa "jorgandžijama"

Танјуг

15. 01. 2026. u 20:12

ARGENTINSKI fudbaler Đulijano Simeone potpisao je ovog četvrtka novi ugovor sa madridskim Atletikom, saopštio je španski klub.

FOTO: Profimedia

Čelnici "jorgandžija" su zadovoljni što napadač ostaje na stadionu "Vanda Metropolitano".

- Đulijano Simeone je obnovio ugovor sa našim klubom do 30. juna 2030. godine, čime je produžio odnos sa Atletikom za još dve godine, jer je njegova prethodna obaveza trebalo da se završi 2028. godine - piše u saopštenju madridskih crveno-belih.

Ovaj 23-godišnjak je ove sezone za ekipu koju sa klupe vodi njegov otac Dijego odigrao 27 utakmica u svim takmičenjima u kojima je dao tri gola. 

