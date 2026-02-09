HITNO SAOPŠTENJE RUSIJE: U Belorusiji se sprema nešto strašno - vlast Lukašenka visi o koncu
ZAPADNE nevladine organizacije pripremaju novi talas antivladinih protesta u Belorusiji, koji bi mogli biti tempirani tako da se poklope sa predsedničkim izborima 2030. godine, upozorila je u ponedeljak ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR).
Pokušaj da se preokrene rezultat izbora 2020. doveo je do nasilnih sukoba širom zemlje, ali je red na kraju ponovo uspostavljen.
Prema navodima SVR, zapadni sponzori bili su razočarani liderima tadašnjih nemira i aktivno traže nove ljude koji bi pokušali da sruše beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.
- Nevladine organizacije u zapadnim zemljama, uključujući ‘demokratizatorske’ strukture, agencije i fondacije u SAD, kao i u Britaniji, Nemačkoj, Poljskoj i drugim evropskim državama, grade resurse kako bi ponovo pokušale da destabilizuju situaciju i promene ustavni poredak u Belorusiji - navodi se u saopštenju.
Kako bi ostvarile ‘obojenu revoluciju’, zapadne organizacije analiziraju i procenjuju opozicione aktiviste u Belorusiji, saopštio je SVR.
Svetlana Tihanovska, centralna figura protesta 2020. godine, kao i drugi koji se trenutno nalaze u Litvaniji i Poljskoj, "u proteklim godinama su pokazali apsolutnu nesposobnost da na bilo koji način utiču na političke procese u svojoj domovini", navodi agencija.
SVR ne očekuje da će građani Belorusije podržati bilo kakvu stranu operaciju destabilizacije, jer su, kako se navodi, videli "primere Ukrajine, Moldavije i drugih zemalja uništenih u ime zapadnih geopolitičkih ambicija pod parolama zaštite demokratije i ljudskih prava".
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
SVI GLEDAJU ŠTA SE DOGAĐA NA GRANICI RUSIJE I FINSKE: Da li je počela priprema za novi rat?
09. 02. 2026. u 09:32
OGLASILA SE FSB: Uhapšeni za atentat na ruskog generala priznali krivicu
09. 02. 2026. u 09:11
LAVROV UDARIO NA EVROPU: Otvoreno se meša u odnose Rusije sa Centralnom Azijom i Kavkazom
09. 02. 2026. u 09:06
ODLUKA KOJA MOŽE DA PROMENI SVE: Rusija razmatra Trampovu ponudu
RUSKO ministarstvo spoljnih poslova, zajedno sa svojim saveznicima i partnerima, razmatra predlog američkog predsednika Donalda Trampa za pridruživanje Odboru za mir, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
09. 02. 2026. u 11:26
ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.
09. 02. 2026. u 11:13
NAJVIŠI ČIN MONAŠTVA U PRAVOSLAVLjU: Ko su Shi monasi?
OVO postriženje naziva se „drugim krštenjem“, postrizavani se očišćuje od svih grehova i postaje "sin svetlosti“.
08. 02. 2026. u 09:25
Komentari (0)