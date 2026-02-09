Svet

HITNO SAOPŠTENJE RUSIJE: U Belorusiji se sprema nešto strašno - vlast Lukašenka visi o koncu

В.Н.

09. 02. 2026. u 10:31

ZAPADNE nevladine organizacije pripremaju novi talas antivladinih protesta u Belorusiji, koji bi mogli biti tempirani tako da se poklope sa predsedničkim izborima 2030. godine, upozorila je u ponedeljak ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR).

ХИТНО САОПШТЕЊЕ РУСИЈЕ: У Белорусији се спрема нешто страшно - власт Лукашенка виси о концу

Foto AP

Pokušaj da se preokrene rezultat izbora 2020. doveo je do nasilnih sukoba širom zemlje, ali je red na kraju ponovo uspostavljen.

Prema navodima SVR, zapadni sponzori bili su razočarani liderima tadašnjih nemira i aktivno traže nove ljude koji bi pokušali da sruše beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka.

- Nevladine organizacije u zapadnim zemljama, uključujući ‘demokratizatorske’ strukture, agencije i fondacije u SAD, kao i u Britaniji, Nemačkoj, Poljskoj i drugim evropskim državama, grade resurse kako bi ponovo pokušale da destabilizuju situaciju i promene ustavni poredak u Belorusiji - navodi se u saopštenju.

Kako bi ostvarile ‘obojenu revoluciju’, zapadne organizacije analiziraju i procenjuju opozicione aktiviste u Belorusiji, saopštio je SVR.

Svetlana Tihanovska, centralna figura protesta 2020. godine, kao i drugi koji se trenutno nalaze u Litvaniji i Poljskoj, "u proteklim godinama su pokazali apsolutnu nesposobnost da na bilo koji način utiču na političke procese u svojoj domovini", navodi agencija.

SVR ne očekuje da će građani Belorusije podržati bilo kakvu stranu operaciju destabilizacije, jer su, kako se navodi, videli "primere Ukrajine, Moldavije i drugih zemalja uništenih u ime zapadnih geopolitičkih ambicija pod parolama zaštite demokratije i ljudskih prava".

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALJE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine
Politika

0 0

ORBAN OTKRIO ŠOK DETALjE: Odbio sam poziv Klintona da uđem u rat sa Srbijom 1999. godine

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je da je 1999. godine, tokom svog prvog premijerskog mandata, dok su trajali sukobi u AP Kosovu i Metohiji i NATO agresija, dobio poziv od tadašnjeg američkog predsednika Bila Klintona da Mađarska otvori drugi front i napadne Srbiju ili "bar da puca iz Mađarske preko Vojvodine sve do Beograda", ali da je odbio takav poziv, preneo je danas Telex.

09. 02. 2026. u 11:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos

OVO JE JEDINI ESTRADNI SUKOB ZDRAVKA ČOLIĆA: Bili su nerazdvojni, a onda je jedna izjava napravila haos