CRVENA ZVEZDA OSTAJE BEZ STANDARNOG PRVOTIMCA? Sa Marakane ide važan šraf šampiona Srbije?
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda nisu baš idealne po "delije", ali... kao uteha mogle bi da stignu pozamašne pare u klupsku kasu srpskog prvaka.
Ruska novinska agencija RIA Novosti javlja sledeće:
"Da se to Tiknizjan možda vraća u Rusku premijer ligu?
Prema izvoru RIA Novosti, predstavnici jednog od tri najbolja kluba RPL već su kontaktirali igrača i njegov klub.
On je prešao u Crvenu zvezdu tokom leta i dobio je srpsko državljanstvo", ističe pomenuta agencija.
Sa druge strane, ovako je o Tiknizjanu nedavno izvestio ruski "Meš":
"AEK Atina i jedan klub iz MLS lige izrazili su interesovanje za Naira Tiknizjana.
Prema saznanjima Meša, skauti jednog američkog tima će prisustvovati predstojećim utakmicama Crvene zvezde, a Marko Nikolić je lično zainteresovan da se napravi dogovor sa Grcima.
Bivši igrač Lokomotive bio je hvaljen zbog svoje brzine i napadačkog stila igre. Međutim, direktni pregovori između američkog kluba i beogradskog giganta još nisu održani.
AEK Atina, koji trenira Marko Nikolić, takođe je zainteresovan za Naira. Nikolić želi da šefovi grčkog kluba potroše novac na Tiknizjana tokom zimskog prelaznog roka, verujući da može da ojača levo krilo.
Čak i u najboljem slučaju, dogovor će biti težak za grčki klub, jer Srbi nisu spremni da se rastanu od svog igrača, koji ima dugoročni ugovor. Činjenica da Nikolić ne samo da ima veliku želju da dovede kvalitetnog fudbalera, već ima i dobar odnos sa beogradskiim klubom, mogla bi olakšati pregovore", ističe pomenuti ruski medij.
A nedavno dobio "postao Srbin"
Naime, kao što je poznato, Nair Tiknizjan, Zvezdin levi bek, dobio je početkom oktobra srpsko državljanstvo.
Mnogi su ostali zatečeni jer je jermenski reprezentativac dobio srpski pasoš posle samo tri meseca od dolaska na Marakanu iz ruskog fudbala.
A upravo su ruski mediji objavili i sledeću vest, pojasnivši kako je do svega došlo:
"Tiknizjan je dobio srpsko državljanstvo na inicijativu Crvene zvezde iz Beograda.
Ovo je za RIA Novosti saopštio igračev agent, Aleksandar Kljujev.
Nair je prešao u srpski klub iz Lokomotive 1. juna, potpisavši trogodišnji ugovor. Postao je srpski državljanin krajem septembra", ističe ruska novinska agencija.
Nair Tiknizjan - statistika
Ove sezone, on je odigrao 20 minuta za crveno-bele, ostarivši dve asistencije (po jednu u prvenstvu i Kupu Srbije), dok je nastupio na pet dosadašnjih Zvezdinih mečeva u Ligi Evrope.
Nair Tiknizjan - cena, tržišna vrednost
Trenutna tržišna vrednost Tiknizjana, bar prema specijalizovanom sajtu Transfermakrt, iznosi četiri miliona evra.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
ŠOK! Čima Moneke završio u urgentnom centru
30. 11. 2025. u 14:29
UŽAS! Prevrnuo se autobus sa mladim sportistima (VIDEO)
30. 11. 2025. u 12:50
NIKOLA JOKIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Brutalne uvrede na račun Srbina u Arizoni (VIDEO)
30. 11. 2025. u 09:24
VLAHOVIĆEVA REDOVNA MUŠTERIJA: Srbin redovno trese mreže Sardinijaca kojima se ne piše dobro na "Alijanc stadionu"
JUVENTUS će u nedelju uveče pokušati da iskoristi samopouzdanje stečeno u Evropi i da se vrati pobedama u Seriji A kada na bude dočekao Kalljari koji već dva meseca ne zna za trijumf (18.00).
29. 11. 2025. u 07:30
"DELIJE" OTKRILE: "ON JE KLjUČNI IGRAČ U PROJEKTU GAŠENjA PARTIZANA!" - Željko Obradović gleda i ne veruje šta su navijači Zvezde uradili
Burno je u KK Partizan, a dok "grobari" s nestrpljenjem čekaju najnovije vesti iz crno-belog tabora, jer je dosadašnjei trener ekipe Željko Obradović definitivno dao ostavku i nije prihvatio poziv uprave da ipak nastave saradnju, oglasile su se i "delije", pristalice crveno-belih.
30. 11. 2025. u 15:21
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)