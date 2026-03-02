NAJNOVIJE INFORMACIJE O STANJU IVICE DAČIĆA: Oglasio se ministar Lončar
MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je zdravstveno stanje ministra unutrašnjih poslova i predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića bolje nego što je bilo, dodajući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaju mere intezivnog lečenja i terapije.
- Njegovo trenutno stanje je bolje nego što je bilo, što nam daje razlog za optimizam. Ono što je bitno, da predstoji još mnogo rada, nastavljaju se mere intenzivnog lečenja i primene intenzivne terapije. To je ono što ću reći u ovom momentu, a ljudi koji ga leče će to podrobnije objasniti u toku dana - rekao je Lončar novinarima nakon obilaska zdravstvene stanice Kumodraž-1, ogranka Doma zdravlja Voždovac.
Ministar Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, zbog teške upale pluća.
(Tanjug)
