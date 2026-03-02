IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Novak Đoković ozbiljno ugrožen, ali nezapamćen skok drugog Srbina

Na listi najboljih tenisera sveta nije bilo velikih promena u TOP 10.

FOTO: Tanjug/AP

A ono što je najzanimljivije je činjenica da je Miomir Kecmanović napravio ogroman skok. Plasman u polufinale turnira u Akapulku doneo je Srbinu 190 bodova i napredak od 26 mesta na ATP listi pa je ove nedelje na 58. poziciji sa 685 poena.

Karlos Alkaraz je siguran na prvoj poziciji na ATP listi sa 13,550 bodova pred početak turneje u Americi i masterse u Indijan Velsu i Majamiju. Janik Siner zaostaje za najvećim rivalom. Trenutno je drugi sa 10,400 poena. Alkaraz ima 3,150 bodova više od Sinera pred masterse u Americi.

Španac u Indijan Velsu brani 400 bodova, jer je prošle godine eliminisan u polufinalu, a u Majamiju je takmičenje završio posle prvog meča pa je osvojio samo 10 bodova. S druge strane Siner prošle sezone nije igrao ni u Indijan Velsu ni Majamiju zbog suspenzije zbog dopinga, pa ako pobedi može da osvoji 2.000 bodova. Ali, ne i da se vrati na tron, čak ni ako Alkaraz podbaci na mastersima u Americi i ne osvoji ni bod.

FOTO: Tanjug/AP

Treći teniser sveta je Novak Đoković sa 5,280 bodova, dok je iza njega i dalje Aleksandar Zverev sa 4,555, a Lorenco Muzeti je ostao na petoj poziciji sa 4,405 bodova. Aleks se Minor je i ove nedelje na šestoj poziciji sa 4,235 bodova. Iza njega je Tejlor Fric koji ima 4,220 bodova. Ben Šelton je ove nedelje na osmoj poziciji, a ima 4,010 bodova, sledi Feliks Ože Alijasim sa 3,950 poena, dok Aleksandar Bublik ne mrda sa desetog mesta, ima 3,405 bodova. I svi oni osim poslednje dvojice u slučaju dobrih rezultata na američkoj turneji mogu da ugroze Đokovića.

Što se tiče ostalih srpskih tenisera, Hamad Međedović je ove nedelje na 110. poziciji sa 565 poena. Dušan Lajović zauzima 120. mesto sa 535 bodova. Laslo Đere je čak 206. posle pada 88 pozicija i ima 288 bodova, nije branio trofej u Čileu, pa je ostao bez 250 bodova.