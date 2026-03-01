"KAD SE ZAVRŠI, POŠALJI SPECIJALISTE SVOJE DA VIDE SVE..." Vučić o razgovoru sa Bin Zajedom - Otkrio šta mu je šeik rekao

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gotstuje na TV Una gde govori o važnim temama. Vučić je između ostalog prepričao kako je tekao njegov razgovor sa Bin Zajedom.

Foto: Printscreen/TV Una

- Šeik Bin Zajed je veoma blizak prijatelj, oslovljavamo se sa dragi prijatelju i brate, dobro se razumemo. Oni su nam pomagali kada je bilo najteže, od migrantskih kriza do korone, uvek. Donirali su nam značajan deo važne vojne tehnike. Napadnuti su ni krivi ni dužni, sad čujem da je napadnuta francuska baza u Abu Dabuju. Razgovarali smo o vojnim stvarima, o tome šta očekuje i o rezultatima njihove odbrane. Rekao mi je, kad se završi, pošalji specijaliste svoje da vide sve. Ja sam sa oduševljenjem prihvatio, da vidite kako izgleda kada ste gađani krstarećim raketama. Mi smo gađanii nikakvu odbranu nismo imali. Sada imamo i možemo da ih rušimo redovno, ne samo slučajno. Videli ste da je samo nekoliko raketa pogodilo Izrael, oni su radili na svojoj kupoli - kazao je Vučić.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav