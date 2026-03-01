Politika

"KAD SE ZAVRŠI, POŠALJI SPECIJALISTE SVOJE DA VIDE SVE..." Vučić o razgovoru sa Bin Zajedom - Otkrio šta mu je šeik rekao

В.Н.

01. 03. 2026. u 13:35

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gotstuje na TV Una gde govori o važnim temama. Vučić je između ostalog prepričao kako je tekao njegov razgovor sa Bin Zajedom.

КАД СЕ ЗАВРШИ, ПОШАЉИ СПЕЦИЈАЛИСТЕ СВОЈЕ ДА ВИДЕ СВЕ... Вучић о разговору са Бин Заједом - Открио шта му је шеик рекао

Foto: Printscreen/TV Una

- Šeik Bin Zajed je veoma blizak prijatelj, oslovljavamo se sa dragi prijatelju i brate, dobro se razumemo. Oni su nam pomagali kada je bilo najteže, od migrantskih kriza do korone, uvek. Donirali su nam značajan deo važne vojne tehnike. Napadnuti su ni krivi ni dužni, sad čujem da je napadnuta francuska baza u Abu Dabuju. Razgovarali smo o vojnim stvarima, o tome šta očekuje i o rezultatima njihove odbrane. Rekao mi je, kad se završi, pošalji specijaliste svoje da vide sve. Ja sam sa oduševljenjem prihvatio, da vidite kako izgleda kada ste gađani krstarećim raketama. Mi smo gađanii nikakvu odbranu nismo imali. Sada imamo i možemo da ih rušimo redovno, ne samo slučajno. Videli ste da je samo nekoliko raketa pogodilo Izrael, oni su radili na svojoj kupoli - kazao je Vučić.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)
Svet

0 63

EKSPLOZIJE U DUBAIJU, DOHI, TEL AVIVU: Iran potvrdio smrt Hamneija (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 22:21

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sve počinje od jednog momenta…

Sve počinje od jednog momenta…