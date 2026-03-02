Košarka

DRAMA KAKVA SE NE PAMTI! U Dubaiju zarobljeno 14 košarkaša iz Evrolige i trener šampiona Starog kontinenta

02. 03. 2026. u 11:04

TOTALNI kolaps!

ДРАМА КАКВА СЕ НЕ ПАМТИ! У Дубаију заробљено 14 кошаркаша из Евролиге и тренер шампиона Старог континента

Foto: Profimedia

Evropska košarka je u strašnom problemu nakon sukoba na Bliskom istoku pošto je čak 14 igrača Evrolige, uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus, trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima, piše "Kurir".

Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.

A pored pomenutih igrača i kompletan tim Dubaija ne može da izađe iz Emirata. Ista situacija je i sa timovima iz Izraela.  Igrači i stručni štabovi Makabi Tel Aviva i Hapoel Tel Aviva nalaze se u istoj situaciji, bez mogućnosti da putuju zbog zatvaranja vadušnog prostora.

Uskoro opširnije

