DRAMA KAKVA SE NE PAMTI! U Dubaiju zarobljeno 14 košarkaša iz Evrolige i trener šampiona Starog kontinenta
TOTALNI kolaps!
Evropska košarka je u strašnom problemu nakon sukoba na Bliskom istoku pošto je čak 14 igrača Evrolige, uz njih je tu i Šarunas Jasikevičijus, trenutno zarobljeno u Dubaiju i ne može da se vrati svojim klubovima, piše "Kurir".
Zbog naglog prekida avio-saobraćaja i vanrednih okolnosti, igrači su ostali blokirani, bez jasnog termina povratka u Evropu.
A pored pomenutih igrača i kompletan tim Dubaija ne može da izađe iz Emirata. Ista situacija je i sa timovima iz Izraela. Igrači i stručni štabovi Makabi Tel Aviva i Hapoel Tel Aviva nalaze se u istoj situaciji, bez mogućnosti da putuju zbog zatvaranja vadušnog prostora.
