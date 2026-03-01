"NAŠA AMBASADA NIJE BILA META, NEGO BAZA BISIDŽA" Vučić: Naše osoblje će danas da se povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se za TV Prva prokomentarisao je oštećenje srpske amabasade u Iranu prilikom napada.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Naša ambasada nije bila meta, nego baza Bisidža. Ostaci su oštetili našu ambasadu. Za naše ljude u Iranu je važno - naše osoblje će danas da se povlači prema Bakuu i Azerbejdžanu. Obezbedili smo ranije da dokumentacija bude uništena, sve oo što bi moglo da ostane bilo kome, u skladu sa pravilima. Naš ambasador će otići do Bakua, ali će se vratiti u Teheran jer imamo bračni par sa surogat bebom tamo i želimo da im pomognemo na svaki način.