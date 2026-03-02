Tenis

OVO JE GROZNO! "Bol u svetu tenisa, Aleksandar Bublik je..."

Новости онлине

02. 03. 2026. u 06:00

DOK ljudi gube glave u Aziji i ceo svet je na granici totalnog kolapsa ima i onih kojima je do gluposti.

Foto: AP

Naime, o čemu se radi? Aleksander Bublik, 10. teniser sveta, u poslednjem trenutku je napustio Dubai i tako izbegao bombardovanje ovog grada od strane Irana koji je napad na Ujedinjene Arapske Emirate i okolne države započeo kao odgovor na napad SAD i Izraela na njihovu zemlju.

Nakon toga se Kazahstanac oglasio putem društvenih mreža kako bi obavestio fanove da je na bezbednom iako je njegov let iz Dubaija za Los Anđeles leteo preko Irana ka centralnoj Aziji, Rusiji i Antartiku.

Nalog  "Paralytenis" na društvenoj mreži "X" je odgovorio na vest o Bubliku morbidnom šalom.

Uz crno-belu sliku poznatog tenisera poručili su na španskom jeziku sledeće:

"Bol u svetu tenisa. Aleksander Bublik je pronađen živ".

U opisu pomenutog naloga je navedeno da se radi o "nalogu namenjenom parodiji", međutim ovakva objava zaista ne bi trebalo da ima prostor na internetu.

Bublike je, inače, poražen u osmini finala turnira u Dubaiju od Talona Grikspora, a pred njim je sada učešće na mastersu u Indijan Velsu.

