VUČIĆ MEĐU NAJVIŠIM SVETSKIM ZVANIČNICIMA: Objavljen spisak ljudi koji su se čuli sa predsednikom Emirata (FOTO)
EMIRATI su objavili spisak dela ljudi koji su se čuli sa predsednikom Emirata Mohamedom bin Zajed Al Nahjanom.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedan je od njih, nalazi se među najvišim svetskim zvaničnicima.
