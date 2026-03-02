Politika

VUČIĆ MEĐU NAJVIŠIM SVETSKIM ZVANIČNICIMA: Objavljen spisak ljudi koji su se čuli sa predsednikom Emirata (FOTO)

В.Н.

02. 03. 2026. u 08:57

EMIRATI su objavili spisak dela ljudi koji su se čuli sa predsednikom Emirata Mohamedom bin Zajed Al Nahjanom.

Foto: Printskrin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedan je od njih, nalazi se među najvišim svetskim zvaničnicima.

Foto: Printskrin

 

