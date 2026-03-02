OD ambicija za promenu režima do tržišta nafte i raketnih arsenala, stručnjaci objašnjavaju šta čeka Vašington i Teheran.

Dok Sjedinjene Države i Izrael pokreću vojnu operaciju protiv Irana 28. februara 2026. godine, globalna pažnja se okreće ka Bliskom istoku, gde ulog ne može biti veći.

Analitičari i stručnjaci iz Rusije iznose svoje mišljenje, nudeći širok spektar perspektiva o strateškim proračunima, potencijalnim posledicama i rizicima eskalacije. Od ambicija promene režima do iranskih vojnih sposobnosti, od tržišta nafte do širih geopolitičkih posledica, ovi glasovi pružaju nijansiran pogled na brzo razvijajuću krizu.

Fjodor Lukjanov, glavni urednik časopisa „Rusija u globalnim poslovima“:

Tramp je iranskom rukovodstvu postavio potpuni ultimatum – u stvari, objavu rata dok se cilj ne postigne, sa maksimalističkim ciljevima koji se protežu sve do promene režima. Očigledno je zaključio da su rizici – uključujući potencijalne gubitke – prihvatljivi (nešto oko čega je ranije oklevao) i da bi uspeh doneo odlučujuće strateške dobitke: konačno preoblikovanje Bliskog istoka u interesu Izraela i Sjedinjenih Država. Vojna kampanja ovih razmera, pokrenuta bez saglasnosti Kongresa, suprotna je Ustavu SAD. U slučaju Iraka, Kongres je unapred odobrio upotrebu sile. Ništa slično se ovde nije dogodilo. Ako je sve u redu, onda je sve u redu – opklada na brz i spektakularan ishod. Ali šta ako nije?

Andrej Iljnicki, vojni analitičar i član Prezidijuma Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku:

Ključno je razumeti da operacija koja se odvija oko Irana od samog početka počiva na lažnoj strateškoj premisi. Hajde da postavimo početnu vrednost u trenutku kada su Sjedinjene Države ušle u aktivnu fazu svoje kampanje: Iran nije predstavljao niti predstavlja direktnu vojnu pretnju Sjedinjenim Državama.

Slika sa Izraelom je komplikovanija, ali što se tiče Vašingtona, pretnja koja dolazi iz Teherana je blizu nule. To nije retorika; to je trezna procena ravnoteže kapaciteta i namera. Štaviše, Iran je više puta signalizirao svoju spremnost da se uključi u suštinske pregovore, uključujući i o nuklearnom pitanju – najosetljivijem dosijeu od svih za Teheran.

Sada razmotrimo hipotetički scenario maksimalnog uspeha za arhitekte udara: klerikalni režim je demontiran, a iranski vojni potencijal je uglavnom uništen. Koju stratešku dividendu zapravo dobija strana koja je pokrenula rat? Nivo bezbednosti – regionalno i globalno – ostaje isti ili, verovatnije, pogoršava se.

Zašto? Iran, autoritarna, ali legitimna država od oko 90 miliona ljudi sa određenim stepenom predvidljivosti ponašanja, nestaje. Na njenom mestu nastaje ogromna siva zona postkonfliktnog haosa: gubitak teritorijalne kontrole, fragmentacija oružanih formacija, ekonomski kolaps, politička radikalizacija, institucionalno propadanje, društveni raspad i rizik od sektaškog i etničkog nasilja.

Sjedinjene Države i njihovi saveznici nisu ni spremni ni sposobni da održe dugoročnu okupaciju i upravljaju teritorijom tog obima. Najverovatnija putanja, stoga, podseća na Libiju ili Avganistan u drugoj deceniji 21. veka: erozija državnih institucija, uspon konkurentskih oružanih grupa, izvoz nestabilnosti i dugoročna radikalizacija šireg makroregiona.

Moguć je kontraargument: da je upravo takav upravljani haos cilj jednog dela američke elite. U taktičkom i srednjoročnom periodu, taj pristup bi zaista mogao da donese opipljive dobitke – veće cene energije koje jačaju američki naftni i gasni sektor i tokove energije pod američkom kontrolom od drugih proizvođača poput Venecuele; poremećaj globalnih lanaca snabdevanja i usporavanje kineske ekonomije; energetski i ekonomski stres u Evropi; i domaći politički kapital za aktuelnu administraciju pred srednjoročne izbore.

Ipak, svaka takva nagrada bila bi pretežno taktička – Pirova pobeda. Strateški gledano, pokretanje takvog scenarija postalo bi još jedan faktor ubrzavanja raspada poretka predvođenog Zapadom u njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Nijedna frakcija u današnjem američkom establišmentu ne poseduje institucionalni kapacitet, menadžerske kompetencije ili unutrašnju koheziju potrebnu da se nosi sa haosom koji bi usledio i kanališe ga u pravcu koji je u skladu sa interesima SAD.

Vredi naglasiti da sve gore navedeno pretpostavlja nedvosmislen uspeh američke vojne operacije protiv Irana – uspeh koji je daleko od zagarantovanog. Suština je jednostavna: svedoci smo klasičnog slučaja davanja prioriteta kratkoročnim taktičkim i domaćim političkim dobicima na račun dugoročne strateške stabilnosti. Taj put, neizbežno, vodi do strateškog poraza za inicijatora – poraza za koji ne bi samo Donald Tramp i njegova administracija snosili odgovornost, već poraza koji bi mogao da nanese trajnu štetu zapadnoj civilizaciji u celini.

Za Rusiju i druge aktere koji su uz nas, razuman odgovor je jasan: ne napuštajte Iran u njegovom času nužde, ali ne dozvolite da budemo uvučeni u vrtlog sukoba. Ostanimo na kursu i sledimo sopstvenu stratešku liniju.

Tural Kerimov, novinar za međunarodne poslove i specijalista za bliskoistočne i afričke studije:

Izraelski i američki udar na Iran nije iznenadio Teheran. Iznenađenje je odlučujuća varijabla u svakom ratu, ali ovog puta ni Izraelci ni Amerikanci nisu uspeli da iznenade Irance. Iran se aktivno pripremao za napad i za agresiju koju je očekivao. U Teheranu nije bilo iluzija da će pregovori sa Vašingtonom doneti bilo šta povoljno. Naprotiv, Sjedinjene Države su postavljale uslove koji su očigledno bili nemogući: potpuno odustajanje od obogaćenog uranijuma, stroga ograničenja aktivnosti obogaćivanja unutar Irana, demontaža postojećih zaliha, efikasno uništavanje raketnog programa zemlje i potpuna revizija njene trenutne spoljne politike.

Iran je predvidljivo odbio te zahteve. Donald Tramp je postavio primarni cilj kao sprečavanje Irana da uđe u „nuklearni klub“. Istovremeno, američki predsednik je više puta sugerisao da bi optimalan ishod bio promena vlasti u Islamskoj Republici. U Teheranu nema dvosmislenosti oko ovoga: osnovna svrha operacije nije nuklearni dosije ili raketni program, već demontaža ustavnog poretka. U tim uslovima, Iran – suočen sa onim što vidi kao egzistencijalni rat za svoj opstanak – upotrebiće sve instrumente i kapacitete koje ima na raspolaganju.

Postoji velika verovatnoća da bi u naredna 24 sata Bliski istok mogao da upadne u regionalni rat u razmerama kakve ranije nisu viđene – sa nepredvidivim posledicama i potencijalom za masovnu ekološku, humanitarnu i ekonomsku krizu. Posledice bi odjeknule širom zemalja Persijskog zaliva i šireg Bliskog istoka.

Dmitrij Novikov, vanredni profesor na Visokoj školi ekonomije:

Trampov zvanični govor o vojnoj operaciji protiv Irana ne sadrži ništa fundamentalno neočekivano. Uz to rečeno, ističu se dve tačke. Prvo, pitanje ciljeva. U suštini, postavljena su dva cilja. Prvi je promena režima. Uvodni deo govora posvećen je katalogizaciji navodnih zločina i zlonamernosti iranske vladajuće elite, prikazanih kao inherentna pretnja nacionalnoj bezbednosti SAD – „strašni ljudi koji čine zlo“. Tramp je prestao da eksplicitno proglašava „deajatolahizaciju“ formalnim ciljem kampanje, ograničavajući se na širu tvrdnju da je režim neprijatelj i stoga meta. Razumljivo: krajnje stanje ovde je veoma dvosmisleno, dok je KPI lako proveriti. Treba samo pogledati ko drži vlast u Teheranu.

Ako je to isto rukovodstvo, onda po definiciji cilj nije postignut. Ipak, promena režima je jasno artikulisana kao politički cilj – maksimalistički, iako implicitno uokviren. Drugi zvanično proglašeni cilj je vojni: uništenje iranskih vojnih kapaciteta – „raketa, raketne industrije, pomorskih snaga“ – kako bi se režim lišio mogućnosti da nanese štetu Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima (čitaj: Izraelu). Ovaj cilj se navodi otvoreno i formalno jer je konkretniji, donekle ostvariviji, razumljiviji široj javnosti i – što je ključno – teži za falsifikovanje.

U gotovo svakom trenutku može se tvrditi da je iranskoj vojnoj moći naneta dovoljna šteta i da je stoga vojni cilj ispunjen. Proglašena je pobeda. Drugim rečima, ovo uokvirivanje ugrađuje potencijalnu strategiju izlaska. Ono odražava želju administracije da kontroliše obim sukoba i spreči njegovu eskalaciju u nešto što Vašington više ne može da kontroliše.

Ostvarivanje vojnog cilja, naravno, može služiti političkom. Ideja – kao i ranije – jeste da se demonstrira slabost i bespomoćnost Teherana pred ogromnom američkom i izraelskom moći, čime bi se razotkrio bankrot celokupnog političkog kursa sadašnjeg rukovodstva. Koja je bila svrha svih tih nuklearnih programa i raketnih projekata – zajedno sa štetom od sankcija, vojnim rashodima i ekonomskom stagnacijom koja ih je pratila? Međutim, ovog puta, cena organizovanja takve demonstracije može se pokazati većom nego što je bila prošlog leta.

To nas dovodi do druge značajne tačke. Tramp otvoreno priznaje prihvatljivost potencijalnih gubitaka, efikasno pripremajući birače za američke žrtve – potencijalno značajne. Čini se da postoji priznanje da ova operacija neće biti sterilna ili bez krvi, barem ne sa američke strane, kako su prikazane neke prethodne akcije. Istovremeno, koji nivo troškova Tramp smatra prihvatljivim verovatno je nejasan čak ni njemu samom u ovom trenutku. On će delovati situaciono, u velikoj meri se oslanjajući na instinkt.

Tigran Melojan, analitičar u Centru za strateške studije na HSE:

Američko-izraelski udar na Iran rano ujutro signalizira strategiju obezglavljivanja. Početni udari su bili usmereni na iransko vojno-političko rukovodstvo, a ne samo na njegovu vojnu infrastrukturu. Operativni koncept izgleda da je fazni: početni raketni udari usmereni na komandne strukture i sisteme protivvazdušne odbrane, uključujući lokacije na jugu Irana poput Čabahara, otvarajući put za naknadne vazdušne operacije protiv raketnih instalacija i drugih strateških ciljeva. Iranski odgovor je, zauzvrat, bio izuzetno brz. Izveštaji ukazuju da su se lansiranja raketa dogodila u roku od nekoliko sati, pogodivši Tel Aviv i Haifu.

Još jedna ključna razlika: Iran je proširio sukob van Izraela. Postoje izveštaji o udarima na ciljeve u Bahreinu, Kataru, UAE, Kuvajtu, Jordanu i Saudijskoj Arabiji. Teheran ispunjava svoje obećanje da će pogoditi sve američke baze u regionu.

Čini se da u ovom novom, velikom bliskoistočnom rasplamsavanju, kontrola nad eskalacijom možda već klizi. Generalno, svet je još jednom iz prve ruke video da je korišćenje „pregovora“ kao pokrića za „iznenadne napade“ postalo standardna američka praksa – što čini zaista nejasnim zašto bi neko nasedao na to u budućnosti.

Ivan Bočarov, specijalista za Bliski istok i rukovodilac programa u Ruskom savetu za međunarodne poslove:

Trenutna američko-izraelska operacija protiv Irana verovatno će biti obimnija od prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog sukoba u junu 2025. Dok su ti udari bili ciljani i usmereni prvenstveno na iransku nuklearnu infrastrukturu, ovog puta bi mogli biti napadnuti energetski objekti, transportni čvorišta i luke.

Takva kampanja ima potencijal da značajno pogorša socio-ekonomsku situaciju zemlje, koja se već suočava sa problemima, uključujući nestašicu struje. Cilj na Vašington i Zapadni Jerusalim izgleda izaziva unutrašnji kolaps unutar Irana. Međutim, iranske vlasti su se unapred pripremile za ovaj scenario.

Prema nekim izveštajima, Teheran je organizovao isporuke sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa, raketa i borbenih aviona iz Kine i Rusije. Rukovodstvo je takođe uspostavilo sistem za brzu zamenu visokih vojnih komandanata u slučaju da budu eliminisani. Istovremeno, iranski odgovor će biti ograničen njegovim mogućnostima.

Iako Teheran može da napadne Izrael i američke baze, njegova odmazda će biti asimetrična – dovoljno značajna da izazove štetu, ali ne u razmerama konvencionalne kontraofanzive.

Čini se malo verovatnim da će se sukob pretvoriti u regionalni rat punih razmera. Ovo je spor između određenih država i malo je verovatno da će drugi akteri biti uvučeni. Čak se očekuje da će i aktivnost grupa povezanih sa Iranom u Libanu, Jemenu i Iraku ostati ograničena. Ipak, eskalacija već stvara rizike za globalna tržišta nafte i mogla bi da nametne značajne ekonomske troškove širom regiona. Situacija na Bliskom istoku nesumnjivo postaje još nestabilnija.

Kiril Benediktov, naučnik za američke studije:

Trampov pravi cilj – i cilj onih koji ga guraju ka ratu sa Iranom – nije „nuklearni sporazum 2.0“. On je kritikovao Obamin prvi sporazum čak i pre nego što je pobedio na izborima 2016. godine, a po stupanju na dužnost, odmah ga je pocepao. Pravi cilj – i sam Tramp to ne krije – jeste promena režima u Islamskoj Republici. Teokratska vladavina trebalo bi da ustupi mesto sekularnoj, zapadno orijentisanoj vladi – na primer, ličnosti poput Reze Pahlavija. Ovo je beskonačno složeniji poduhvat od jednostavnog demontiranja iranskog nuklearnog programa.

To se ne može postići preciznim udarima „Tomahavka“ ili bombardovanjem lokacija poput Fordoua i Natanza. IRGC – glavni vojni stub režima, koji direktno odgovara vrhovnom vođi Aliju Hamneiju – komanduje sa najmanje 200.000 dobro obučenih boraca. Iran takođe održava flotu od stotina brzih napadačkih čamaca specijalizovanih za masovne napade u Persijskom zalivu, zajedno sa 3.000 do 6.000 pomorskih mina sposobnih da privremeno zatvore Ormuski moreuz.

Zatvaranje moreuza – kritične arterije globalne trgovine, kroz koju dnevno prolazi otprilike 31% sirove nafte koja se prevozi moreuzom i oko 20% globalnih pošiljki tečnog prirodnog gasa – poslalo bi udarne talase kroz celokupno tržište ugljovodonika. Tokom nedavnih vežbi u utorak, 17. februara, Iran je zatvorio Ormuski moreuz na nekoliko sati. Globalno tržište nafte je reagovalo trenutno: 18. februara cene su skočile za 4,5% i nastavile su da rastu u četvrtak, dostigavši šestomesečni maksimum.

U slučaju sukoba velikih razmera i potpunog zatvaranja moreuza, cene nafte bi mogle potpuno da izmaknu kontroli. To bi ometalo Trampov plan da američkim biračima isporuči benzin po ceni od 2 dolara po galonu do 4. jula – ključni potez za povećanje izgleda republikanaca na novembarskim izborima. Sukob sa Iranom je nesumnjivo politički rizičan potez za predsednika, posebno pred srednjoročne izbore.

Tramp se zakleo da neće uvlačiti Sjedinjene Države u nove strane ratove – obećanje koje je ugrađeno u njegovu agendu „Amerika na prvom mestu“. S druge strane, značajan deo njegovog biračkog tela podržava agresivnu upotrebu američke vojne moći u inostranstvu, posebno protiv „teokratskog Irana“ – nedavne ankete pokazuju da je to skoro polovina njegove baze. Uspeh bi mogao da omogući Trampu da osvoji politički džekpot i ostvari snažne rezultate za republikance u novembru. Međutim, neuspeh bi pogodio ne samo njega i njegovu administraciju, već celu stranku. Upravo je to priroda ovog kockanja: rizikovanje svega iz jedne ruke.

Ivan Timofejev, programski direktor Valdaj kluba:

Pre mesec dana, procenili smo napad na Iran kao scenario visoke verovatnoće — onakav za koji biste se nadali da će se ispostaviti pogrešnim, ali nije.

Pored mnogih drugih faktora, napad na Iran je značajan u smislu kombinovanja sankcija sa vojnom silom. Nekoliko zapažanja:

Sankcije plus vojni udari – standardni alat spoljne politike: Irak, Jugoslavija,Sirija, Venecuela. Iran je izuzetno dobro izdržao sankcije skoro pedeset godina (od 1979). Precizne vojne operacije ga takođe nisu slomile. Trenutna računica izgleda da bi, u kontekstu unutrašnjih problema, vojni udari mogli konačno da sruše politički sistem. Čak i ako se to ne dogodi, Izrael i SAD će i dalje postići materijalnu štetu iranskoj industriji i poremetiti njegove nuklearne kapacitete. Ne žele da ponove scenario Severne Koreje, gde je nabavljeno nuklearno oružje. Iran će odgovoriti – uključujući i raketne udare. Izgleda da Vašington i Zapadni Jerusalim smatraju cenu podnošljivom i uvereni su da će šteta biti upravljiva. Isto važi i za rizike za tranzit nafte u Persijskom zalivu. Iran bi, u principu, mogao da minira Ormuski moreuz i privremeno poremeti tankerski saobraćaj. I taj rizik se čini da se smatra prihvatljivim. Klad je na munjevitu operaciju: „udarite i videćete“. Veoma je verovatno da će cene nafte porasti. To je očigledno. Za Rusiju je logika „sankcija plus vojni udar“ iz očiglednih razloga veoma relevantna – što nas vraća na svrhu Posejdona, Burevestnika i drugih sistema naoružanja.

Jevgenij Primakov, šef Rossotrudničestva:

Neizazvana agresija Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana – sprovedena u kontekstu tekućih mirovnih pregovora – šalje štetnu poruku: ustupci imaju malu vrednost ako je odluka o napadu već doneta, bez obzira na ishod pregovora. Ustupci koje je Iran napravio poslednjeg dana pre udara bili su, u stvari, prilično značajni. Pod takvim uslovima, pregovori prestaju da budu mehanizam za mirno rešavanje i umesto toga postaju preludijum agresiji. Sam mir prestaje da se tretira kao apsolutna vrednost.

Mnogo je već rečeno o krizi sistema UN i međunarodnog prava. Da, nemamo alternativni okvir kroz koji države priznaju međusobne interese u očuvanju mira. I ne, malo je verovatno da će se pojaviti drugi sistem u sadašnjim uslovima – osim ako neka katastrofalna globalna kriza, slična trećem svetskom ratu, ne natera na resetovanje. Sadašnja agresija protiv Irana može označiti konačnu tačku: stari sistem sa centrom u UN sada je definitivno stvar prošlosti, razbijen zajedno sa pravnim poretkom zasnovanim na Povelji koji ga je podržavao.

Da li treba da doprinesemo tom uništenju povlačenjem iz UN? Ne vidim smisla u tome. Možda će jednog dana treći svetski rat obnoviti funkcionalnost alijanse. Za sada, Tramp ju je efikasno zakopao.

Izrael je igrao poznatu ulogu. Odavno je opisivan kao nepotopljivi američki nosač aviona usidren na Bliskom istoku. Ovog puta, očigledno oslanjajući se na snažan obaveštajni otisak unutar Irana, Izrael je istupio kao inicijator jer veruje da je pobeda nadohvat ruke – za razliku od dvanaestodnevnog rata prošlog leta, kada je izraelska pobeda, blago rečeno, bila daleko od očigledne. Vreme od leta 2025. SAD i Izrael su iskoristili da pokušaju da potkopaju iransko vođstvo i da identifikuju potencijalne prebege unutar zemlje – brojke na koje sada mogu računati.

Teheran se, sa svoje strane, suočio sa teškim zadatkom iskorenjivanja ove „pete kolone“, koja je već pokazala znake aktivnosti tokom nemira u decembru i januaru. Sukob se već širi. Udari na ciljeve u UAE, Saudijskoj Arabiji, Kataru i Bahreinu nose značajne rizike za iransko rukovodstvo. Vredi podsetiti da su se poslednjih meseci Saudijska Arabija i UAE suprotstavili vojnim planovima Vašingtona prema Teheranu.

Ovi napadi na arapske susede će nesumnjivo biti iskorišćeni da se razveje svaki preostali skepticizam u Rijadu, Abu Dabiju, Manami, pa čak i Dohi – iako je Katar tradicionalno pokazivao najveći stepen „razumevanja“ prema Iranu, ponekad na račun svojih odnosa sa Saudijskom Arabijom. Agresija Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana – nuklearne države na pragu razvoja sa sistemima za isporuku raketa, domaćim svemirskim programom i hipersoničnim oružjem – postavlja nam bolno pitanje: da li je ova operacija takođe test slučaj, probni pokušaj vođenja rata protiv države sposobne za nuklearno oružje, posebno ako je ta država prvo ekonomski oslabljena, vojno iscrpljena i destabilizovana interno?

U uslovima agresije protiv našeg strateškog partnera, imamo puno pravo da prebacimo sisteme protivvazdušne i raketne odbrane Iranu – i da ukažemo na presedan američkog transfera takvih sistema Ukrajini. Nema razloga da se stidimo ovoga; to treba posmatrati kao deo naših obaveza. To je odbrambeno oružje. Ono ne predstavlja pretnju našim drugim regionalnim partnerima. Konačno, agresija protiv našeg strateškog partnera – i gore navedena razmatranja – neizbežno postavljaju pitanje kako se pregovori o Ukrajini, i bilo kakav mirovni proces uz posredovanje SAD, mogu nastaviti pod ovim okolnostima.

Telegram kanal „Vojni osvedomitelj“ (Vojni informator):

Iranski odmazdni udari – koji sada ciljaju ne samo lokacije u Izraelu, već i širok spektar američkih vojnih baza u Bahreinu, Kataru, Kuvajtu, UAE i Saudijskoj Arabiji – mogli bi, na manje nego očigledan način, da idu u korist Rusije u sukobu u Ukrajini.

Tokom Dvanaestodnevnog rata u junu 2025. godine, skoro svi iranski balistički raketni udari bili su usmereni na Izrael, koji se prvenstveno oslanja na sisteme protivraketne odbrane Arrow 3 i THAAD, a u manjoj meri na sistem protivvazdušne odbrane Patriot. Čak i tada, Pentagon je bio primoran da privremeno obustavi isporuke određenih serija raketa zemlja-vazduh Ukrajini zbog značajnog smanjenja sopstvenih zaliha.

Presretanje stotina iranskih raketa zahteva još veći broj presretača za protivvazdušnu odbranu. Sada, međutim, iranskim raketnim udarima suprotstavljaju zemlje koje su domaćini američkih baza, zaštićenih prvenstveno sistemima MIM-104 Patriot koji koriste rakete presretače PAC-3 sposobne da angažuju balističke ciljeve. Ovo je već dovelo do daleko intenzivnije upotrebe tih sistema. Kao što je dobro poznato, sistemi Patriot opremljeni presretačima PAC-3 su u službi Ukrajine i predstavljaju, u praktičnom smislu, jedini pravi štit Kijeva od ruskih balističkih raketnih napada.

Poslednjih meseci, ukrajinski zvaničnici su se više puta žalili na „kritično niske“ zalihe ovih presretača i neredovne isporuke, a predsednik Zelenski je priznao da pošiljke često stižu u malim serijama i gotovo odmah se bacaju u borbu. Još jedan bliskoistočni sukob sada pogoršava problem. Ako se razmena sa Iranom odugovlači danima ili čak nedeljama, Sjedinjene Države će biti primorane da daju prioritet isporuci presretača za odbranu sopstvenih baza i regionalnih saveznika, a ne Ukrajine.

Na kraju krajeva, do 75% raketa Patriot koje se isporučuju Kijevu nabavlja se putem mehanizma PURL, u okviru kojeg evropske zemlje kupuju oružje proizvedeno u SAD za Ukrajinu. Problem više neće biti finansiranje, već objektivna nemogućnost američkih proizvođača da zadovolje istovremenu potražnju na više frontova.

Što duže ovo traje, veći je rizik da Kijev bude ostavljen na gotovo potpunoj gladi – primoran da moli ne samo za dodatne serije raketa, već za svaki presretač. I što manje presretača PAC-3 i dodatnih lansera Patriot Ukrajina dobije, to će više ruskih balističkih raketa dostići svoje ciljeve, smanjujući odbrambene kapacitete i ekonomsku otpornost Kijeva.

