Tramp razgovarao sa bin Zajedom, Netanjahuom i kraljem Bahreina

Predsednik SAD Donald Tramp razgovarao je telefonom sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, saopštila je portparolka Bele kuće Karolin Livit.

Tramp je takođe razgovarao sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom i kraljem Bahreina Hamadom bin Isa al Kalifom, navela je Livit.

Obe zemlje Zaliva bile su ove nedelje pogođene iranskim napadima. Ona nije iznela dodatne informacije.

Sirene širom Izraela zbog novog iranskog raketnog napada

Sirene za uzbunu oglasile su se u širokim delovima Izraela usled najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada.

Uzbune su aktivirane u centralnom i južnom Izraelu, kao i u pojedinim oblastima na severu.

Izraelska vojska saopštila je da radi na presretanju raketa.

Izrael izveo masovne udare na štabove IRGC u Teheranu

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je talas udara na iranske štabove u Teheranu, gde su bili okupljeni iranski vojnici, izjavio je portparol izraelske vojske, brigadni general Efi Defrin na konferenciji za novinare.

Defrin je naveo da je u udarima učestvovalo više od 100 borbenih aviona, koji su gađali desetine štabova Korpusa čuvara Islamske revolucije, uključujući obaveštajne, vazduhoplovne i jedinice unutrašnje bezbednosti.

- Ovo su značajni i snažni udari. Ovi štabovi su delovali protiv Izraela i celog sveta. Danas su uništeni zajedno sa svima koji su u njima delovali - rekao je Defrin.

Izraelska vojska objavila je i novi snimak koji prikazuje udare na iranske sisteme protivvazdušne odbrane i lansere balističkih raketa na zapadu Irana.

سخنگوی ارتش اسرائیل: ما در حال حمله به مرکزی‌ترین سامانه‌های رژیم هستیم؛

سامانه موشک‌های بالستیک و توانمندی‌های نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی ایران و موشک‌های زمین‌به‌هوا، و همچنین اهداف فرماندهی و کنترل رژیم ایران.

در هماهنگی و همکاری با ارتش ایالات متحده، با قدرت آغاز کردیم و… pic.twitter.com/sVeSyVJFse — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 1, 2026

Špigel: Iran napao nemačke trupe u Iraku i Jordanu

Iran je, kao odgovor na američke i izraelske napade, napao vojne objekte u Iraku i Jordanu gde su stacionirane nemačke trupe, javio je nemački list „Špigel“, pozivajući se na izvore.

Više o tome OVDE.

Oglasila se iranska Revolucionarna garda

Iranska revolucionarna garda saopštila je danas da su iranske rakete pogodile tri američka i britanska tankera sa naftom, preneli su iranski državni mediji.

U saopštenju se navodi da je Iran raketama pogodio tankere u regionu Persijskog zaliva i Ormuskom moreuzu, preneo je Skaj njuz.

SAD i Velika Britanija za sada nisu potvrdile ove navode.

Francuski nosač aviona kreće ka Sredozemnom moru

Francuski nosač aviona Šarl de Gol i njegova udarna grupa napuštaju Baltičko more pre roka. Brodovi se kreću ka vodama istočnog Sredozemnog mora, izveštava BFMTV.

Napad dronom u Abu Dabiju: Pogođena francuska pomorska baza

Skladište u francuskoj pomorskoj bazi pogođeno je u napadu dronom usmerenom na luku Abu Dabi. Napad je na društvenim mrežama potvrdila francuska ministarka oružanih snaga Katrin Votren.

„Hangar u našoj pomorskoj bazi, koji se nalazi pored emiraćanskog, pogođen je tokom napada dronom na luku Abu Dabi“, napisala je Votren. „Šteta je samo materijalna i ograničena. Nema povređenih. Naše snage su u najvišem stepenu pripravnosti s obzirom na situaciju koja se menja iz sata u sat“, dodala je.

Drama u Abu Dabiju: Iranski dronovi pali kod kruzera sa 3.500 turista (VIDEO)

Crnistubovi dima uzdižu se danas iznad luke u Abu Dabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati. Fotografiju je u nedelju popodne napravio turista sa balkona broda "Mein Schiff 4".

Više o tome OVDE.

Escalation in Medio Oriente: le navi Mein Schiff 4 e 5 colpite nei porti di Abu Dhabi e Doha. Spazio aereo chiuso, migliaia di turisti bloccati senza sapere quando rientreranno https://t.co/1KlPNJ5BWK — euronews Italiano (@euronewsit) March 1, 2026

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

SAD i Izrael "tuku" po bolnici u centru Teherana

SAD i Izrael napadaju bolnicu u centru Teherana, izveštava Tasnim. Na udaru je bolnica Gandi.

Otkriveno kako je ubijen Hamnei: Jedna greška ga koštala života, Tramp imao neočekivanog saveznika

Skriven duboko u svom bunkeru, Ali Hamenei nije očekivao drzak dnevni napad u samom srcu svoje moći.

Više o tome OVDE.

Iranski dronovi napali američke baze na severu Iraka

Iranian drones are attacking U.S. bases in northern Iraq. pic.twitter.com/4MEKBtFUhS — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026





Iranski ministar: Tramp je naredio bombardovanje pregovaračkog stola

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp naredio „bombardovanje pregovaračkog stola“ nakon vojnih operacija SAD i Izraela u Iranu.

Jučerašnji udari usledili su samo dan nakon najnovije runde indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država.

„Sporazum je bio na dohvat ruke. Napustili smo Ženevu sa razumevanjem da ćemo zaključiti sporazum na našem sledećem sastanku. Oni koji su želeli da potkopaju diplomatiju uspeli su u svojoj nameri“, napisao je danas Aragči u objavi na X, dodajući: „I ponovo, Tramp je taj koji je na kraju naredio bombardovanje pregovaračkog stola.“ Nakon razgovora u Ženevi u petak, Iran je izrazio optimizam, dok je Tramp rekao da „nije zadovoljan“ postignutim napretkom.

Iranian Foreign Minister Araghchi:



You remember in June when Israel attacked us, they killed some of our top commanders... and in less than 12 hours, we were able to retaliate.



This time it was even faster; in less than two hours, we started our retaliation. pic.twitter.com/Q4KPYyXYWx — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Dron se srušio u blizini kruzera sa 2.500 turista u Abu Dabiju

Dron se srušio u neposrednoj blizini kruzera u Abu Dabiju, a fotografije koje su putnici napravili prikazuju gust dim koji se diže iznad Port Zajeda. Situacija na brodu nakon incidenta bila je veoma napeta.

Prema rečima jednog od putnika, ubrzo nakon eksplozije, posada je zamolila sve da uđu u brod, drže se podalje od prozora i ostanu mirni. Uprkos pozivima na smirenost, panika se brzo proširila među putnicima. U vreme incidenta, na brodu „Main Schiff 4“ bilo je oko 2.500 nemačkih turista i 1.000 članova posade. Kruzer plovi redovnim linijama za Ujedinjene Arapske Emirate, Oman i Katar.

NATO: Pažljivo pratimo situaciju, spremni smo da branimo naše članice

NATO nastavlja da pažljivo prati dešavanja u Iranu i okolnom regionu, rekao je portparol vojnog štaba Alijanse. „Vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu, američki general Aleksus Grinkevič, nastavlja aktivno i redovno da komunicira sa vojnim liderima sa obe strane Atlantika, kao i sa generalnim sekretarom NATO-a“, rekao je pukovnik Martin O’Donel, portparol vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu.

„On je prilagodio i nastaviće da prilagođava veoma jaku strukturu snaga NATO-a kako bi garantovao bezbednost svojih 32 države članice i branio Alijansu od potencijalnih pretnji, kao što su balističke rakete ili dronovi, koje dolaze iz ovog ili drugih regiona“, dodao je O’Donel.

Britanski "Typhoon" oborio iranski dron Lovac

Tajfun Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) oborio je iranski dron dok je leteo iz baze u Kataru. To je prvo obaranje bespilotne letelice od strane britanskog vojnog aviona otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

RAF je ranije ove godine rasporedio eskadrilu Tajfuna u Katar usred rastućih tenzija u regionu. Ministar odbrane objasnio je da je svrha povećanog britanskog vojnog prisustva odbrana britanskih snaga i interesa i naglasio da Velika Britanija ne učestvuje u napadima koje predvode SAD.

Nemačka na istoj liniji sa Vašingtonom: Merc podržao vojne udare, upozorio na rizik od eskalacije

Nemački kancelar Fridrih Merc ponovo nije želeo da kritikuje SAD i Izrael zbog napada na Iran. On je samo pozvao Iran da odmah prekine „slučajne napade“ na zemlje u regionu.

Pored toga, treba razmišljati „o danu posle“, rekao je Merc danas u saopštenju u kancelarskom kabinetu. Neophodno je u Izraelu, u regionu i u Evropi „pripremiti plan sa Iranom za dan posle“, dodao je, prenosi DW.

Više o tome OVDE.

Izrael gađa sedište iranske državne televizije i radija u centru Teherana

NOW: Israel just targeted Iran's state TV and radio headquarters in central Tehran. pic.twitter.com/b0IZUfEjoF — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Iran je napao američku bazu u iračkom Kurdistanu i međunarodni aerodrom u Erbilu

Iran has struck a U.S. base in Iraqi Kurdistan and Erbil International Airport pic.twitter.com/h2is6iM9kU — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026





Tramp tvrdi da su SAD uništile i potopile devet iranskih ratnih brodova

„Upravo sam obavešten da smo uništili i potopili devet iranskih ratnih brodova, od kojih su neki bili relativno veliki i važni“, napisao je američki predsednik Donald Tramp na Truth Social-u.

„Hajde da idemo po ostale - uskoro će i oni plutati na dnu mora! U drugom napadu, praktično smo uništili njihovu pomorsku komandu. Osim toga, njihova mornarica se odlično snalazi!“, dodao je Tramp.

Saudijska Arabija odobrava odmazdu protiv Irana

Saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman odobrio je vojni odgovor na buduće iranske napade i dobio je punu podršku američkog predsednika Donalda Trampa.

Prema izveštaju iz Rijada, princ je nazvao nedavne napade „kukavičkim“, tvrdeći da je „Iran znao da se saudijski vazdušni prostor ne koristi za napad na Iran“, izveštava CNN.

Izrael mobiliše 100.000 rezervista za operaciju protiv Irana

Izraelska vojska je objavila da se sprema da mobiliše oko 100.000 rezervista zbog eskalacije vojne operacije protiv Irana. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da je cilj ovog poteza „povećanje spremnosti na raznim bojištima u operaciji Ričući lav“, nazivu njihove trenutne vojne kampanje.

Ranije danas, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je najavio da će se napadi na Iran intenzivirati u narednim danima.

Amerikanci objavili video: Napali smo Iran nevidljivim bombarderima!

Sjedinjene Američke Države su sinoć izvele napad bombarderima B-2 na iranske balističke raketne objekte, objavila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na Platformi X.

Više o tome OVDE.

CENTCOM:



Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities.



No nation should ever doubt America's resolve.pic.twitter.com/qDmlOZJrCN — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Preko 100 prijava o padajućim predmetima i šrapnelima u Jordanu

Jordanske vlasti su od subote ujutru primile više od 100 prijava o padajućim predmetima i šrapnelima širom zemlje, dok tenzije na Bliskom istoku rastu usred tekućih napada. Direkcija javne bezbednosti saopštila je da u incidentima nije bilo povređenih.

Jordanci izveštavaju o dramatičnim scenama, sa snimcima prozora i vrata koji se tresu dok se u pozadini čuje zvuk presretnutih raketa. „Uznemirujuće je jer ne znamo šta se dešava. Upravo smo usred toga“, rekao je Fadija iz Amana.

„Dugoročno gledano, ovo će nas ekonomski pogoditi, kao i turizam, ali već osećamo posledice. Nadamo se da se rešenje može pronaći bez dalje eskalacije.“ Jordan je ključni partner SAD. Vašington je navodno poslao desetine vojnih aviona, uključujući napredne stelt lovce, u svoju vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti pre napada na Iran.

„Situacija je veoma teška za ceo region“, kaže Samir Fahuri, koji je zabrinut zbog dugoročnog uticaja na međunarodne saveze i trgovinu. „Nastavak pregovora bi bio poželjniji. Ovako kako stvari stoje, niko ne može znati kakav će biti ishod ovog rata.“

Najveća kontejnerska luka na Bliskom istoku, Džebel Ali, obustavila je rad

The situation at the Port of Dubai



The largest container port in the Middle East, Jebel Ali, has suspended operations. pic.twitter.com/JfALYqzbC6 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026



Napadnuta američka vojna baza na aerodromu u Erbilu

BREAKING: The U.S. military base at Erbil International Airport has come under attack. pic.twitter.com/lm69G2snj3 — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Kina poručila agresorima: Ubistvo vrhovnog lidera Irana ozbiljno narušilo suverenitet i bezbednost Irana

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji razgovarao je telefonom sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom o situaciji u Iranu i izrazio protivljenje upotrebi sile u međunarodnim odnosima, javlja agencija Sinhua.

Više o tome OVDE.

Iranska Revolucionarna garda: Ubili smo i ranili 560 američkih vojnika

Iranska Revolucionarna garda (IRGK) objavila je da je izvršila napade na američke i britanske mete na moru i kopnu. Tvrdila je da je pogodila tri tankera za naftu i ubila ili ranila 560 američkih vojnika u napadima na američke baze u regionu.

Prema Gardi, njene snage su ciljale tri tankera za naftu za koje je rekla da pripadaju Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu. „Pogodili smo raketama tri ofanzivna tankera za naftu koja pripadaju Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu u Zalivu i Ormuskom moreuzu“, navodi se u saopštenju.

Pored napada na moru, IRGK je takođe izvestila o napadima na kopnu. „Ciljali smo razne američke baze u regionu, što je rezultiralo smrću i povredama 560 američkih vojnika“, navodi se u saopštenju.

SAD: Tri američka vojnika poginula, petoro ranjeno

Tri američka vojnika su poginula, a petoro teško ranjeno u operaciji „Epski bes“, objavila je Centralna komanda SAD (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

„Više drugih vojnika je zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga i vraćaju se na dužnost. Borbene operacije velikih razmera se nastavljaju, a naš odgovor je u toku“, navodi se u saopštenju.

„Situacija se brzo menja, tako da iz poštovanja prema porodicama nećemo objavljivati dodatne informacije, uključujući identitet poginulih vojnika, dok ne prođe 24 sata od obaveštenja najbližih rođaka.“ Još nije poznato kako su vojnici poginuli.

Tramp: Iran želi da pregovara, pristao sam na razgovor

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će razgovarati sa iranskim liderima, ali nije precizirao kada, navodeći da je veliki deo rukovodstva te zemlje poginuo u američkim i izraelskim udarima na Iran.

Više o tome OVDE.

Evo ko je bio Mahmud Ahmadinežad

Mahmud Ahmadinežad bio je šesti predsednik Islamske Republike Iran. Na predsedničkoj funkciji bio je od 3. avgusta 2005. godine do 3. avgusta 2013. godine.

Više o tome OVDE.

"Police su prazne, ljudi čekaju u redovima za namirnice"

Ujedinjene Arapske Emirate je zahvatila turbulentna noć, a strahovi su rasli među iseljenicima nakon 36 sati iranskih napada. Stotine raketa i dronova presretnuto je u vazdušnom prostoru zemlje dok su se snažne eksplozije odjekivale.

Građanima je u hitnim upozorenjima tokom noći pozvano da potraže sklonište i drže se podalje od prozora, javlja "Sky News".

Više o tome OVDE.

🚨#BREAKING: The world's iconic Burj Al Arab hotel in Dubai, widely known as the world’s only seven-star rating hotel, has been hit by an Iranian drone, with footage showing flames rising from the property. pic.twitter.com/jhbXS2cgbB — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 28, 2026

Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc — Alex | The Modern Freelancer (@alex_tfmg) February 28, 2026

Širi se snimka iz 2024. Ovako je Trampov potpredsednik govorio o ratu s Iranom

Godine 2024, američki potpredsednik Dž. D. Vens bio je protiv rata sa Iranom, ali manje od dve godine kasnije, njegova administracija je, u saradnji sa Izraelom, pokrenula napad sa više od 200 civilnih žrtava.

JD Vance in 2024:



Our interest, I think, very much is in not going to war with Iran.



It would be a huge distraction of resources. It would be massively expensive to our country.pic.twitter.com/mGiQ4eaq3j — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Severna Koreja očitala bukvicu napadačima na Iran: Agresivni rat SAD i Izraela je neprihvatljiv pod bilo kakvim okolnostima

Napadi Izraela i američka vojna operacija protiv Irana predstavljaju nezakonitu agresiju i kršenje nacionalnog suvereniteta, saopštio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Severne Koreje, prenosi danas državna severnokorejska agencija KCNA.

Više o tome OVDE.

Tramp: Jednim udarom smo ubili 48 lidera Donald Tramp je rekao za CNBC da vojne

Operacije protiv Irana napreduju „pre roka“. U razgovoru je komentarisao i cene nafte i detalje o samim operacijama, prenosi CNBC. Na pitanje o cenama nafte, Tramp je odgovorio da nije zabrinut. „Nisam ni zbog čega zabrinut.

Samo radim ono što je ispravno. Na kraju, sve se sredi“, rekao je. Govoreći o Iranu, Tramp je istakao veliki uspeh operacija. „Niko ne može da veruje u uspeh koji postižemo, 48 lidera je uklonjeno jednim udarom. Stvari se brzo kreću“, rekao je.

Iranska raketa ubila ljude u skloništu blizu Jerusalima

U iranskom raketnom napadu na grad Beit Šemeš blizu Jerusalima poginuli su ljudi unutar skloništa, saopštila je izraelska policija. Komandant Avšalom Peled rekao je da je sklonište direktno pogođeno rano u nedelju popodne.

Raniji izveštaji su opisivali mesto napada kao stambenu zgradu, javio je CNN.

Footage released by the Israeli Government Press Office shows a bomb shelter that was directly hit by an Iranian ballistic missile.pic.twitter.com/EWw8B96Qgw — Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026

Meir Barel, portparol službe za hitne slučajeve Zaka, rekao je da se sklonište srušilo od siline udara. Džeremi Dajmond sa CNN-a je sa lica mesta izvestio da se sklonište nalazilo ispod sinagoge u stambenoj zoni, gde su ljudi tražili utočište od napada.

Očekuje se da će broj žrtava porasti dok spasilačke ekipe nastavljaju da pretražuju ruševine. Sila eksplozije je takođe teško oštetila brojne obližnje stambene zgrade, ostavljajući za sobom scene polomljenog betona. Dror Eini, bolničar iz izraelske službe za hitne slučajeve Magen David Adom, opisao je situaciju na terenu.

„Pronašli smo uništene kuće, plamen i dim koji se dižu iz stambenih zgrada, uništene automobile i ogroman haos na licu mesta“, rekao je on.

Američki bombarderi B-2 napali podzemne raketne baze u Iranu

Četiri američka bombardera B-2 napala su podzemne objekte za balističke rakete u Iranu, ispustivši desetine bombi teških oko 900 kilograma. Bombarderi su leteli iz Sjedinjenih Država na misiju i vratili se nakon nje.

O napadu je na društvenoj mreži X izvestila novinarka Foks njuza Dženifer Grifin, pozivajući se na zvaničnika američkog odbrambenog ministarstva, piše Foks njuz.

Fon der Lajen upozorava na rizik od eskalacije

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da postoji „stvaran rizik od dalje eskalacije“ nakon što su Iran i Izrael pokrenuli nove napade nakon atentata na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija.

„Rizik od dalje eskalacije je realan. Zato je hitno potrebna verodostojna tranzicija u Iranu. Ona koja će obnoviti stabilnost i otvoriti put trajnom rešenju“, objavila je fon der Lajen na društvenoj mreži X.

Following the ongoing situation in Iran, I am convening a special Security College on Monday.



For regional security and stability, it is of the utmost importance that there is no further escalation through Iran’s unjustified attacks on partners in the region. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026

Šefica Evropske unije izjavila je da je o krizi razgovarala sa katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom Al Tanijem i saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom.

Osvrćući se na razgovor sa katarskim liderom, rekla je: „Razgovarali smo o posledicama iranskih nepromišljenih i neselektivnih napada na tu zemlju.“ Dodala je da, „s obzirom na to da je region u dubokim previranjima, Katar može računati na snažnu evropsku solidarnost“.

Novi izraelski udari na Teheran, ciljaju „srce“ prestonice

Izraelske odbrambene snage (IDF) izvestile su o novom talasu napada na Teheran. U saopštenju su navele da je udar bio usmeren na „srce“ iranske prestonice, dodajući da se „napori presretanja nastavljaju sve vreme“.

Netanyahu:



Our forces are now striking at the heart of Tehran with increasing intensity, and this will only intensify further in the coming days.



We are in a campaign in which we are bringing the full power of the IDF to bear, as never before, in order to ensure our existence… pic.twitter.com/C0WiZL9tiw — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Iran lansirao novi talas raketa i dronova, avioni nadleću Abu Dabi

Iranska revolucionarna garda lansirala je novi talas raketa i dronova prema zemljama u regionu kao odgovor na američko-izraelsku agresiju.

Više o tome OVDE.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

UPDATE: Iran targeted French Naval Base in Abu Dhabi. https://t.co/JxGEJOIkHE — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Bivši predsednik i hrabri antiglobalista nastradao u napadu Izraela i SAD na Iran

Bivši predsednik Irana i aktuelni član vrhovnog državnog saveta Irana Mahmud Ahmadinežad ubijen je u žestokom vazdušnom napadu izraelskih i američkih snaga na teheransku četvrt Narmak.

Više o tome OVDE.

Ubistvo Hamneija neće promeniti stav Irana

Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer pogrešno su uverili sebe da se svi problemi u sukobu sa Iranom svode na jednog konzervativnog lidera.

Više o tome OVDE.

Iran raketirao Beit Šemeš, ima mrtvih, dete u kritičnom stanju

U udaru iranske balističke rakete na grad Beit Šemeš poginulo je osamdevet osoba, a 23 je povređeno, saopštila je služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA).

🚨 Horrifying consequences of the Iranian strike on the city of Beit Shemesh in Israel



It is one of the major and important industrial and commercial centers in the country. It is located east of Jerusalem.



Meanwhile, CNN reports that Iran is launching a new wave of attacks on… pic.twitter.com/7lQfCknOrA — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Više o tome OVDE.

Pogođena korveta "Džamaran", posadi naređeno da napusti brod

Iranska korveta klase Džamaran pogođena je od strane američkih snaga tokom početka operacije "Epski bes" objavila je Američka centralna komanda (CENTCOM) na društvenoj mreži X.

Više o tome OVDE.

Nestao Džej Di Vens: Maca pojela jezik ili ga je sramota napada na Iran?

Oko 28 sati nakon početka novog rata protiv Irana, potpredsednik SAD Džej Di Vens još uvek nije javno izrazio svoju podršku, piše „The Spectator“.

Više o tome OVDE.

Amerika demantuje napad na nosač aviona Abraham Linkoln

Nakon što je Iran saopštio da je pogodio američki nosač aviona, SAD demantuje ove navode.

Više o tome OVDE.

U raketnom napadu na Beit Šemeš u Izraelu poginulo devet osoba, 23 povređeno

U udaru iranske balističke rakete na izraelski grad Beit Šemeš poginulo je najmanje devet osoba, a 23 je povređeno, saopštila je služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA).

Većina poginulih u udaru iranske rakete bila se sklonila u javno sklonište, rekao je šef policije Jerusalimskog okruga Avešalom Peled, prenosi Tajms of Izrael.

"Koliko ja znam... verovatno je bio direktan udar na sklonište i većina, ako ne i svi poginuli, bili su tamo", kazao je Peled.

Od povređenih u raketnom udaru u Beit Šemešu, koji se nalazi oko 30 kilometara zapadno od Jerusalima, dvoje je u teškom stanju. Raketa je pogodila stambeno naselje u gradu, uništila sinagogu i nanela je veliku štetu javnom skloništu od bombi i okolnim kućama.

Iran: Napali smo nosač aviona Abraham Linkoln sa 4 balističke rakete

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao američki nosač aviona USS Abraham Linkoln sa četiri balističke rakete, prenose iranski državni mediji.

USS Abraham Linkoln je peti nosač aviona klase Nimitz u sastavu Ratne mornarice SAD. Nosač je opremljen najnovijim stelt avionima F-35, sposobnim da izbegnu neprijateljske radare.

Udarna grupa takođe uključuje tri razarača opremljena krstarećim raketama Tomahavk za napade na kopnene ciljeve i obično je prati nuklearna podmornica koja koristi isto naoružanje.

Sjedinjene Američke Države za sada nisu odgovorile na tvrdnje Irana.

Iran pokrenuo novi talas napada, gađao luku u Abu Dabiju

Iranski Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas raketa i dronova ka zemljama u regionu. Oblaci dima viđeni su kako se uzdižu iz područja u blizini luke u Abu Dabiju nakon što su nad gradom odjeknule snažne detonacije.

WATCH: Iranian strike hitting French Naval Base in Abu Dhabi, UAE. pic.twitter.com/RwQ54tpmkB — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Na snimcima se vidi dim iznad luke, dok su stanovnici izvestili da su čuli avione iznad grada.

Zayed Port in Abu Dhabi, UAE hit by Iranian strikes. pic.twitter.com/RUojLGQ087 — Shalinder Wangu (@Wangu_News18) March 1, 2026

Ostaci iranskog drona pogodili su kompleks u Abu Dabiju u kojem se nalazi sedište izraelske ambasade.

Iran tvrdi da je gađao francusku pomorsku bazu.

Amerika: Potopili smo iranski brod

Američka vojska objavila je nove informacije o napadima na iranske ciljeve, tvrdeći da je pogodila „iransku korvetu klase Džamaran“.

- Brod trenutno tone na dno Omanskog zaliva kod luke Čah Bahar - navodi se u saopštenju.

Takođe je upućena poruka iranskim snagama u kojoj se citira predsednik SAD:

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

- Kao što je predsednik rekao, pripadnici iranskih oružanih snaga, Revolucionarne garde i policije, morate položiti oružje. Napustite brod.

Iran: Srušili smo moćan američki dron

Iran tvrdi da su njegove snage oborile američku bespilotnu letelicu MQ-9. Američki MQ-9 Riper je višenamenska bespilotna letelica koju koristi američko ratno vazduhoplovstvo i druge zapadne vojske.

Reč je o velikom vojnom dronu namenjenom dugotrajnom nadzoru, izviđanju i prikupljanju obaveštajnih podataka, ali i izvođenju preciznih vazdušnih udara. Letelica može u vazduhu ostati više od 24 sata i delovati na velikim visinama, bez pilota u kabini.

NEW: Iran says it shot down U.S. MQ-9 UAV. pic.twitter.com/FW2KLB872L — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Pored nadzornih senzora i kamera visoke rezolucije, MQ-9 može nositi i navođene projektile i bombe, što ga čini jednim od ključnih alata SAD u modernim vojnim operacijama.

Sjedinjene Države se još nisu oglasile povodom ovih navoda.

U Emiratima poginule tri osobe, oboreno 165 raketa i 541 dron

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da su u iranskim napadima na tu zemlju poginula tri državljana Pakistana, Nepala i Bangladeša, a da je ranjeno 58 ljudi.

U saopštenju se navodi da je protivvazdušna odbrana UAE od juče oborila 165 raketa i 541 iranski dron, prenosi „Al Džazira“ na arapskom jeziku.

Iranski ajatolah proglasio džihad

Iranski ajatolah Naser Makarem Širazi proglasio je džihad protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, navode iranski mediji, u jeku dramatične eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Iran izabrao novog vrhovnog vođu

ARAFI će ovu najvišu funkciju u državi obavljati u prelaznom periodu, nakon eliminacije vrhovnog vođe.

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Delovi iranskog drona pali na tržni centar u Šardži

U trećem gradu po veličini u Emiratima, Šardža, delovi srušenog iranskog drona "šahed" pali su na veliki tržni centar, izazvavši veliki požar i gust dim, javljaju lokalni izvori.

Vlasti su evakuisale posetioce i osoblje tržnog centra, dok se vatrogasci bore sa požarom, a detalji o eventualnim žrtvama još nisu objavljeni.

🇦🇪🇮🇷 UAE, Sharjah: Debris from a downed Iranian Shahed drone reportedly fell on a major shopping mall in Sharjah, causing a massive fire and thick smoke. pic.twitter.com/pzEFvshaKv — Argonaut (@FapeFop90614) March 1, 2026

A large shopping mall in Sharjah, Dubai, is reportedly in flames after being struck by Iranian drones pic.twitter.com/T4WenmGI5X — Guardians of the Sky (@DefenseNewspk) March 1, 2026

‼️🇦🇪 BREAKING: Sharjah shopping mall engulfed in flames after drone wreckage hits reports say people may be trapped under debris. pic.twitter.com/jWTSVn5M7s — WAR (@warsurv) March 1, 2026

After Dubai and Abu Dhabi, Sharjah is also burning

UAE is not safe at all#Iran #Sharjah #dubaiattack pic.twitter.com/WA2DLTQRD1 — Muneeb Ur Rehman (@Muneeb_I2) March 1, 2026

Pezeškijan: Teheran osvetu vidi kao legitimno pravo i obavezu, učinićemo sve da je ispunimo

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da Teheran osvetu vidi kao "legitimno pravo i obavezu" i da će učiniti sve da ispuni tu obavezu, preneo je Rojters.

"Islamska Republika Iran smatra da su potraga za pravdom i sprovođenje odmazde protiv izvršilaca i onih koji su naredili ovaj istorijski zločin njena dužnost i legitimno pravo i u ispunjenje ove velike odgovornosti i obaveze uložiće svu svoju snagu", istakao je predsednik Irana, uputivši izraze saučešća, prenosi Al Džazira.

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu

Gađana je obližnja baza Basidža, a od siline udarca naneta je šteta i građevini u kojoj se nalazi srpska diplomatska misija.

Više o tome pročitajte klikom OVDE

Pogođena zgrada CIA u Dubaiju

U raketnom napadu Irana na Dubai, pogođena je zgrada CIA, što je javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, kao i još neki bliskoistočni mediji.

دوبئی میں سی آئی اے ہیڈکوارٹر کو ایران نے میزائل حملے میں نشانہ بنایا ھے۔

Footage of CIA headquarters in Dubai targeted by Iran pic.twitter.com/sLzxP9aYrA — چوہدری شاہد محمود (@CSMR786) March 1, 2026

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Sukob oko Irana prerasta u pomorski rat

„Američke baze u regionu trenutno ne mogu da funkcionišu. Ostaju samo mornaričke snage SAD, a po prvom brodu već smo danas izveli udar. U praksi je počeo pomorski rat i zatvaranje Ormuskog moreuza“, naveo je sagovornik agencije.

Više o tome pročitaje klikom OVDE.



Imenovan novi komandant Revolucionarne garde

Protesti širom SAD: Negde se slavi pogibija Hamneija a negde kritikuju napadi na Iran

U gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država demonstranti su izašli na ulice - jedni da proslave pogibiju iranskog verskog lidera Alija Hamneija, a drugi da osude američko-izraelske napade na Iran.

U Los Anđelesu ljudi su se grlili, igrali uz muziku uzbuđeni zbog vesti o udarima na Iran i o pogibiji ajatolaha Hamneija, prenosi Si-En-En.

U Njujorku, demonstranti na Tajms skveru na Menhetnu zahtevali su prekid američko-izraelskih napada na Iran noseći transparent sa porukom američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Velika grupa demonstranata sa zastavama i transparentima viđena je i u blizini Bele kuće u Vašingtonu.

U Dalasu su održane demonstracije pod sloganom "Slobodan Iran", a mnogi učesnici su držali iranske zastave, preneli su američki mediji.

Protesti su održani i u Denveru, u Ričmondu i u Nju Orleansu.

Ubijen i načelnik generalštaba iranske vojske

Iranska državna televizija je prenela da je u vazdušnim napadima ubijen načelnik generalštaba iranske vojske Abdolrahim Musavi, preneo je Rojters.

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

Strahoviti udari na glavni grad Katara: Doha u plamenu

Glavni grad Katara potresen je haosom i panikom nakon što su noćas i jutros odjeknule višestruke eksplozije. Prema snimcima koji su se munjevito proširili društvenim mrežama, nad Industrijskom zonom Dohe diže se gust crni dim.

Pogođen hotel sa pet zvezdica u Bahreinu: Besomučni udari Irana se nastavljaju

Iranski dron pogodio je rano jutros luksuzni hotel Crowne Plaza u Manami, glavnom gradu Bahreina, prema izveštajima koji kruže internetom nakon talasa iranskih napada širom Zaliva. Incident se dogodio usred tekućih raketnih udara nakon početka američke i izraelske vojne operacije protiv Irana i likvidacije ajatolaha Hamneija.

‼️🇺🇲🇮🇷 Iranian missiles bombed a 5-star hotel complex in Bahrain – Plaza Manama. pic.twitter.com/F4zXu8rPSm — Visioner (@visionergeo) March 1, 2026

Rubio će održati sastanak sa liderima G7

Američki državni sekretar Marko Rubio održaće danas telefonski razgovor sa liderima G7 o Iranu, prenosi Bi-Bi-Si.

To je jedan od niza razgovora koji se očekuju da će Trampova administracija imati sa globalnim liderima u narednim danima.

Tramp: Ako Iran udari, uzvratićemo silom koja nikada nije viđena

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je Iranu da ne izvodi udare, jer će u tom slučaju SAD odgovoriti "nikad viđenom silom".

Više o tome pročitajte klikom OVDE.

IRGC: Iranci rešeni da nastave putem Hamneija, napadnuto 27 baza SAD i baze u Izraelu

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izrazio je saučešće povodom ubistva vođe Islamske revolucije Sejeda Alija Hamneija, ističući da je njegovo ubistvo učinilo iransku naciju odlučnijom u sleđenju njegovog puta.

U saopštenju, IRGC navodi da je "zločinački i teroristički potez opakih vlada SAD i cionističkog režima grubo kršenje verskih, moralnih, pravnih i zajedničkih principa", obećavajući žestoku i odlučnu odmazdu iranske nacije, zbog čega će odgovorni zažaliti, prenosi Al Džazira.

IRGC je, takođe, saopštio da je napao 27 američkih baza na Bliskom istoku.

Kako se precizira, napadnuta je i izraelska vazdušna baza u Tel Nofu, komandna sedišta izraelske vojske u HaKirji u Tel Avivu, kao i veliki vojni industrijski kompleks u istom gradu.

Glasne eksplozije jutros odjekuju Dubaijem i Dohom

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, preneo je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Četiri osobe povređene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.

Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na veštačkom ostrvu.

Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar.

