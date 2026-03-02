POGOĐEN KABINET NETANIJAHUA: Hitno se oglasila Iranska revolucionarna garda
Iran je jutros napao kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanijahua, njegova sudbina je nepoznata, saopštila je Iranska revolucionarna garda.
Takođe, Revolucionarna garda tvrdi da je pogodila rezidenciju komandanta izraelske avijacije.
Za sada izraelska strana nije komentarisala ovu situaciju.
Sve najnovije vesti sa Bliskog istoka pratite u našem blogu UŽIVO.
