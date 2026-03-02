Politika

SKANDAL BLOKADERA U KULI: Štampali dresove za Hrvate i hvalili se (FOTO)

В. Н.

02. 03. 2026. u 08:12

BLOKADERI u Kuli štampaju hrvatske dresove.

СКАНДАЛ БЛОКАДЕРА У КУЛИ: Штампали дресове за Хрвате и хвалили се (ФОТО)

Foto: Printskrin

Dresove, ali i sav prateći sadržaj koji koriste blokaderi pravi se u štampariji Zorana Sekuruša, blokadera, veterana, bajkera i štampara iz Kule.

Foto: Фото: Принтскрин

