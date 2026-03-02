JEZIVO! Poginulo 20 odbojkašica kada su Ameri bacili bombe na Iran
UŽAS u Iranu!
Najpre je iranski TV kanal "Al Mayadeen" objavio da je stradalo 20 odbojkašica, a kasnije je to potvrđeno i ostalima. Navodno ima više od 100 povređenih.
Dugo se spekulisalo da li je ovo istina, ali je onda Međunarodna odbojkaška federacija odlučila da se oglasi i izjavi saučešće.
- Dvadeset odbojkašica poginulo je usled izraelske i američke agresije usmerene na sportsku halu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars", navela je pomenuta televizija.
Ona se pozivala na podatke lokalnih vlasti, dok je ranije tokom dana Izrael je izveo napad na sportsku salu u gradu Lamerdu na jugu Irana, pri čemu je prvobitno poginulo više od 15 ljudi, a među stradalima su i deca koja su bila u tom trenutku u sali.
Oglasila se i Međunarodna odbojkaška federacija.
- FIVB je šokirana i izuzetno zabrinuta zbog izveštaja da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život usled pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i u širem regionu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija", navodi se u saopštenju i dodaje:
- Pored toga, mnoge desetine hiljada članova naše velike odbojkaške porodice u regionu raseljene su i suočavaju se sa veoma neizvesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na obezbeđivanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog štaba i volontera koji se nalaze ili borave u regionu, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu grupu kako bi u realnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, sarađujući sa vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim telima", navodi se i zaključuje:
- FIVB snažno veruje u značaj saradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu sa tim vrednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rešenja".
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Uskoro opširnije
Preporučujemo
HAMNEI JE MRTAV: Šta je sledeće za Iran?
02. 03. 2026. u 07:22
AMERIKANCI OBJAVILI VIDEO: Napali smo Iran nevidljivim bombarderima!
01. 03. 2026. u 18:24
RAT AMERIKE I IRANA JE PRED VRATIMA: Ovih 6 znakova to pokazuje
18. 02. 2026. u 19:42
STARA DAMA LEČI EVROPKE RANE U RIMU: Vučica je (skoro) nepobediva na Olimpiku, ovde su slavili samo Inter i Napoli (plus Torino dva puta)
ROMA dočekuje Juventus na Olimpijskom stadionu u ključnom susretu u trci za kvalifikacije za Ligu šampiona.
01. 03. 2026. u 06:00 >> 03:00
DA LI JE MOGUĆE? Iran se povlači sa Svetskog prvenstva u fudbalu?! Evo ko će ga zameniti!
Najnovije vesti vezane za rat koji je otpočeo na Bliskom istoku, a napad na Iran bio je okidač za to, tiču se Svetskog prvenstva u fudbalu čiji su domaćin i Sjedinjene Američke Države.
28. 02. 2026. u 22:46 >> 23:00
BIO U POSETI JUGOSLAVIJI `89: Ko je likvidarni ajtolah Ali Hamnei? Istorijski OBRT za Iran - postoje samo DVE opcije
U AMERIČKO-IZRAELSKOM napadu na Iran, ubijen je vrhovni verski vođa, ajatolah Ali Hamnei dok je obavljao svoje dužnosti u kancelariji u Teheranu.
01. 03. 2026. u 12:45
Komentari (0)