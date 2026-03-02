JEZIVO! Poginulo 20 odbojkašica kada su Ameri bacili bombe na Iran

UŽAS u Iranu!

FOTO: Tanjug/Leo Correa (STF)

Najpre je iranski TV kanal "Al Mayadeen" objavio da je stradalo 20 odbojkašica, a kasnije je to potvrđeno i ostalima. Navodno ima više od 100 povređenih.

Dugo se spekulisalo da li je ovo istina, ali je onda Međunarodna odbojkaška federacija odlučila da se oglasi i izjavi saučešće.

- Dvadeset odbojkašica poginulo je usled izraelske i američke agresije usmerene na sportsku halu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars", navela je pomenuta televizija.

Ona se pozivala na podatke lokalnih vlasti, dok je ranije tokom dana Izrael je izveo napad na sportsku salu u gradu Lamerdu na jugu Irana, pri čemu je prvobitno poginulo više od 15 ljudi, a među stradalima su i deca koja su bila u tom trenutku u sali.

Oglasila se i Međunarodna odbojkaška federacija.

- FIVB je šokirana i izuzetno zabrinuta zbog izveštaja da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život usled pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i u širem regionu. Izražavamo najdublje saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija", navodi se u saopštenju i dodaje:

- Pored toga, mnoge desetine hiljada članova naše velike odbojkaške porodice u regionu raseljene su i suočavaju se sa veoma neizvesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na obezbeđivanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog štaba i volontera koji se nalaze ili borave u regionu, a koji su sada zahvaćeni sukobom. FIVB je formirao posebnu radnu grupu kako bi u realnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, sarađujući sa vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim telima", navodi se i zaključuje:

- FIVB snažno veruje u značaj saradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu sa tim vrednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rešenja".

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

Uskoro opširnije