TUGA U ENGLESKOJ: Preminuo legendarni fudbaler
Nekadašnji fudbaler Vest Hema Bili Bonds preminuo je u 79. godini, saopštio je danas londonski klub.
Bonds je igrao za Vest Hem od 1967. do 1988. godine, a pre toga je bio član Čarltona. On je za londonski klub nastupio na 799 mečeva i postigao je 61 gol. Sa Vest Hemom je osvojio dva FA kupa, 1975. i 1980. godine.
Bonds je od 1990. do 1994. godine bio menadžer Vest Hema, a potom je tokom 1997. i 1998. trenirao Milvol.
