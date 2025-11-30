HOROR U IZRAELU! Hteli da linčuju Srbina, bacali mu baklje i dimne bombe na stan

UŽASNE scene dolaze iz dalekog Izraela.

Foto: Piksabej

Trener Makabija iz Tel Aviva Žarko Lazetić našao se na udaru navijača koji čine sve kako bi ga isterali iz kluba.

Izraelski portal "One" prenosi da je oko 50 navijača bacalo baklje iznad stana srpskog trenera u Tel Avivu, vikali i tražili od njega da podnese ostavku, čak su i pokušali da uđu u zgradu, pa je morala da reaguje policiija.

Makabi se nalazi u krizi rezultata ove sezone. Muči se tim srpskog trenera, a nakon "šestice" protiv Beitara u ligi (6:2), isto su doživeli od Liona u Ligi Evrope (6:0)...

Pomenuti portal prenosi snimak na kom se vide navijači Makabija koji bakljama i dimnim bombama gađaju zgradu u kojoj živi srpski trener i traže da podnese ostavku.

Takođe donose svedočekanja ljudi koji žive u blizini našeg trenera, da su huligani pokušali da uđu u zgradu, pa su pozvali policiju.



