DONALD TRAMP U ŠOKU! Ovo nije očekivao kada je naredio napad na Venecuelu

Malo je reći da su najnovije vesti iz sveta fudbala, a tiču se i Sjedinjenih Američkih Država čiji je aktuelni predsednik Donald Tramp, iznenadile mnoge.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026, čiji su domaćini SAD, Meksiko i Kanada, suočava se sa ozbiljnim problemom nakon što su hiljade navijača počele da otkazuju kupljene karte, i to zbog američkog vojnog napada na Venecuelu.

Prema izveštajima uglednih medija poput "Newsweek", "Gardijan", pa i "TicketNews", više od 17.000 karata je već vraćeno, a broj se povećava, jer se i pozivi na bojkot šire društvenim mrežama.

Ljubitelji fudbala iz Evrope, Latinske Amerike i drugih regiona izražavaju i zabrinutost za bezbednost, ali i moralne razloge, navodeći da "ne žele da podrže turnir u zemlji koja je upravo izvršila vojnu intervenciju u Venecueli" (uključujući napad na predsednika Nikolasa Madura, koji je sa suprugom otet i sproveden u Sjedinjene Američke Države gde treba da mu se sudi za navodno organizovanje narko kartela).





Svetska kuća fudbala se za sada nije oglašavala o pomenutom bojkotu, ali lokalni organizatori u SAD priznaju pad prodaje, dok se na čuvenim internet "mestima okupljanja" navijača, poput Redita i Instagrama, uveliko dele priče o otkazivanju rezervacija.

- Mi smo ljubitelji fudbala, ali ne želimo da budemo deo ovog cirkusa dok Tramp preti ratom komšijama poput Meksika i Kanade - rekao je jedan evropski fan u izjavi za "Mexico Solidarity".

Navijačica Brazila / FOTO: AP/Tanjug

Ako se trend nastavi, FIFA bi mogla da se suoči sa praznim tribinama na nekim utakmicama, što bi bio udarac za turnir "vredan" milijarde dolara.

Uz Gardijan, i "Game of the People" povezuje ovu situzaciju sa širim geopolitičkim problemima, a pojedini navijači idu čak dotle da traže da FIFA premesti turnir iz SAD. To, priznaćete i sami, teško da će da se desi, upravo iz geopolitičkih razloga, ali... eto, ima i takvih glasova.

Za sada, prodaja karata je smanjena za 15-20% u pojedinim kategorijama, bar tako tvrdi pomenuti "TicketNews", ali treba imati u vidu da 17.000 navijača koji navodno već bojkotuju tj. vratili su karte - zasad predstavljaju samo mali, mali deo ukupne publike predviđene da prisustvuje "nikad većem" šampionatu planete. Podsetimo, na njemu se broj učesnika povećava sa dosadašnja 32 na 48, što, nažalost, nije bilo dovoljno da se i Srbija nađe među onima koji će se boriti za titulu svetskog prvaka - naši "orlovi" su tek kao treći završili takmičenje u grupi u kojoj su ih nadmašili i Engleska, i Albanija.

---

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na ssportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju