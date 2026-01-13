VUČIĆ NAJAVIO NOVO POVEĆANJE PENZIJA: Od ovog meseca više novca za najstarije građane

OD januara 2026. godine prosečna penzija u Srbiji povećana je za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine.

Foto: Profimedia

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije značajno rasti i ove godine

Iznosi povećanja zavise od vrste penzije

Iznos uvećanja zavisio je od vrste penzije i nivoa primanja, a rast penzija u poslednjih nekoliko godina konstantno nadmašuje inflaciju, čime se poboljšava životni standard najstarijih građana.

Najniže penzije, poput poljoprivrednih, dobili su najmanje uvećanje. Poljoprivredni penzioneri, čija je prosečna junska penzija iznosila 21.786 dinara, posle uvećanja od 12% primaće 24.400 dinara.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih sa najnižom penzijom od 27.711 dinara dobili su uvećanje od 3.325 dinara, pa nova penzija iznosi 31.037 dinara.

Na drugom kraju skale su penzije sa najvišim primanjima: one od 255.231 dinara povećane su za 30.628 dinara, što znači da je januarski ček iznosio 285.859 dinara.

U periodu januar-oktobar 2025. prosečna penzija iznosila je 50.679 dinara (432,5 evra). U poređenju sa oktobrom prethodne godine, realni rast penzija iznosi 7,9%, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4%, što potvrđuje da penzije rastu iznad nivoa inflacije.

U poslednje tri godine realni rast kupovne moći penzija iznosio je 8,7% u 2023., 15,1% u 2024., dok je u periodu januar-oktobar 2025. realan rast 6,4%.

Od 2018. do 2026. očekuje se realni rast penzija od 54,3%, dok je nominalni rast predviđen na 139,4%. Penzije u Srbiji tako kontinuirano rastu i u realnom iznosu, a država je od 2020. isplatila i oko 650 evra jednokratnih davanja za najstarije.

Vučić: Penzije će značajno rasti i ove godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 7. januara da će penzije značajno rasti i ove godine i da, ako se reši problem oko NIS-a, ne moraju da brinu i da će onda biti rešeni i svi drugi problemi.

- Penzioneri mogu da budu mirni. A imajući u vidu kakve nam godine rasta dolaze, kakve stope rasta očekujemo, živeće samo bolje. I ne samo nominalno da će da rastu penzije, već će da rastu i realno u značajnoj meri - rekao je Vučić za TV Informer odgovarajući na pitanje da li penzije mogu da rastu svake godine a sada smo na istorijskom maksimumu.

Dodao je da ne bi da sada govori o brojevima dok ne bude video kako će da nam ide godina i sa Rafinerijom nafte, kad će da krene da radi, pa da možemo da radimo sve druge stvari.

Predsednik je naveo da, ako to sve uspemo da završimo tokom januara, onda je veliki optimista i dodao da se nada ćemo to uspeti.

(Alo.rs)

BONUS VIDEO:

Do pacijenata kilometrima kroz sneg | Medicinske sestre Doma zdravlja Voždovac, ogranak Ripanj