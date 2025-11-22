Fudbal

REKORD KOJI NIKO NE BI VOLEO DA OBORI: Ovo je fudbaler sa najviše dobijenih crvenih kartona

Filip Milošević

22. 11. 2025. u 15:15

Fudbaler Majnca Dominik Kor (31) oborio je rekord i sada se učvrstio na prvom mestu igrača sa najviše dobijenih crvenih kartona u istoriji Bundeslige.

Foto: Profimedia

Domnik Kor je na listi igrača sa najviše isključenja u istoriji Bundeslige.

On je pretekao Brazilca Gustava i sada je na vrhu liste, a broj crvenih kartona u nemačkom prvenstvu koje je dobio je - 9.

On je svoje deveto isključenje u Bundesligi dobio na meču protiv Hofenhajma kada je pocrveneo u 88. minutu.

