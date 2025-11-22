Fudbal

ZVEZDA ZNA KAKO SA RUMUNIMA: Crveno-bele očekuje (na papiru) lak zadatak

Александар Илић
Aleksandar Ilić

22. 11. 2025. u 13:10

Crvena zvezda će u okviru petog kola Lige Evrope dočekati FCSB, a posmatrajući istoriju crveno-beli su bili izuzetno uspešani protiv timova iz Rumunije.

ЗВЕЗДА ЗНА КАКО СА РУМУНИМА: Црвено-беле очекује (на папиру) лак задатак

FOTO: Tanjug/AP

Crveno-beli su do sada odigrali šest mečeva sa rumunskim ekipama i ostvarili pet pobeda, uz samo jedan remi. 

- Prvi put se naš klub sa predstavnikom Rumunije sastao davne 1970. godine, u osmini finala Kupa evropskih šampiona. Na stadionu „Rajko Mitić“ Zvezda je igrala protiv rumunske ekipe Uta Arad, a naš tim je trijumfovao sa 3:0 golovima Filipovića, Aćimovića i Ostojića. Revanš meč je odigran u Rumuniji, a naši prvotimci su bili ponovo ubedljivi i uz dva gola Filipovića i jedan Jankovića obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja. 
 
Na naredni duel sa timom iz Rumunije se čekalo pet godina. Tada u prvom kolu Kupa UEFA Zvezda je odigrala dvomeč sa Univerzitatea Krajovom. Prvi meč je odigran u Rumuniji, naši prvotimci su slavili rezultatom 1:3, a u listu strelaca su se upisali Dušan Savić, kao i Zoran Filipović koji je postigao dva gola. Revanš na Marakani je završen rezultatom 1:1, uz gol Filipovića sa penala, čime je potvrđen plasman u narednu rundu takmičenja.
 
Poslednji dvomeč sa rumunskim klubom odigran je u sezoni 2021/2022, u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope protiv Kluža. Zvezda je na domaćem terenu ostvarila pobedu rezultatom 4:0, a golgeterski raspoloženi su bili Katai, Ivanić, Pavkov i Ben. Plasman u Ligu Evrope crveno-beli su potvrdili i trijumfom u Rumuniji. Meč je završen rezultatom 1:2, a u listu strelaca su se upisali Katai i Pavkov - navodi se na sajtu Zvezde. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VODITELJ PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv - bilo je strašno

VODITELj PINKA SPASIO ŽIVOT MLADIĆU: "Temenom je udario o beton i krenuo da guta krv" - bilo je strašno