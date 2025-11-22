ZVEZDA ZNA KAKO SA RUMUNIMA: Crveno-bele očekuje (na papiru) lak zadatak
Crvena zvezda će u okviru petog kola Lige Evrope dočekati FCSB, a posmatrajući istoriju crveno-beli su bili izuzetno uspešani protiv timova iz Rumunije.
Crveno-beli su do sada odigrali šest mečeva sa rumunskim ekipama i ostvarili pet pobeda, uz samo jedan remi.
- Prvi put se naš klub sa predstavnikom Rumunije sastao davne 1970. godine, u osmini finala Kupa evropskih šampiona. Na stadionu „Rajko Mitić“ Zvezda je igrala protiv rumunske ekipe Uta Arad, a naš tim je trijumfovao sa 3:0 golovima Filipovića, Aćimovića i Ostojića. Revanš meč je odigran u Rumuniji, a naši prvotimci su bili ponovo ubedljivi i uz dva gola Filipovića i jedan Jankovića obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja.
Na naredni duel sa timom iz Rumunije se čekalo pet godina. Tada u prvom kolu Kupa UEFA Zvezda je odigrala dvomeč sa Univerzitatea Krajovom. Prvi meč je odigran u Rumuniji, naši prvotimci su slavili rezultatom 1:3, a u listu strelaca su se upisali Dušan Savić, kao i Zoran Filipović koji je postigao dva gola. Revanš na Marakani je završen rezultatom 1:1, uz gol Filipovića sa penala, čime je potvrđen plasman u narednu rundu takmičenja.
Poslednji dvomeč sa rumunskim klubom odigran je u sezoni 2021/2022, u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope protiv Kluža. Zvezda je na domaćem terenu ostvarila pobedu rezultatom 4:0, a golgeterski raspoloženi su bili Katai, Ivanić, Pavkov i Ben. Plasman u Ligu Evrope crveno-beli su potvrdili i trijumfom u Rumuniji. Meč je završen rezultatom 1:2, a u listu strelaca su se upisali Katai i Pavkov - navodi se na sajtu Zvezde.
