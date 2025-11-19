KONAČNO! Barselona se vraća na "Nou Kamp" i to u Ligi šampiona

Fudbalski klub Barselona saopštio je danas da će utakmica šestog kola Lige šampiona protiv Ajntrahta iz Frankfurta biti odigrana 9. decembra od 21 čas na stadionu Nou Kamp.

FOTO: Tanjug/AP

U saopštenju se podseća da je Barselona pre dva dana dobila administrativnu dozvolu da meč 13. kola španske La Lige protiv Atletik Bilbaa, koji je na programu 22. novembra, odigra na stadionu Nou Kamp.

Barselona je navela da je UEFA prihvatila zahtev katalonskog kluba da utakmicu sa Ajntrahtom u LŠ odigra na Nou Kampu, pošto su ispunjeni svi neophodni uslovi.

"Ova odluka dolazi nakon dobijanja prve dozvole za korišćenje Faze 1B, koja omogućava povećanje kapaciteta i obuhvata celu bočnu zonu. Odluka se nadovezuje na već izdatu dozvolu za Fazu 1A, koja pokriva Glavnu tribinu i južnu tribinu. U narednim danima, klub će da objavi informacije u vezi sa prodajom ulaznica za utakmicu - saopštila je Barselona.

Renoviranje stadiona Barselone počelo je u julu 2023. godine. Tokom radova na Nou Kampu, Barselona je domaće utakmice igrala na Olimpijskom stadionu.

Po završetku rekonstrukcije, Nou Kamp će moći da primi oko 105.000 gledalaca.

