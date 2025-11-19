A NE, NE, NE, OVO NE! Oglasio se najveći crnogorski srbomrzac koji je zgrozion region na meču Crna Gora - Hrvatska

Hrvatska fudbalska reprezentacija je u senci divljanja navijača "kockastih" u Podgorici pobedila Crnu Goru posle preokreta 3:2 i overila plasman na Mundijal.

Foto: Printskrin

Dan posle, vatru je potpirivao i Nebojša Šofranac, najpoznatiji crnogorski TV komentator. Šofranac nije osudio ekstremističke ispade, naprotiv, minimizirao je celu situaciju i na kraju meča rekao da je na stadionu bila korektna atmosfera.

Posle svega, reagovao je i ombudsman, tačnije, zaštitnik građana Crne Gore i naveo da su time prekršeni profesionalni standardi Radio televizije Crne Gore.

Sada se na svom Fejsbuku oglasio i sam Nebojša Šofranac, ljut zbog teksta koji je objavljen na RTCG, a dodao je da je imao problem sa slušalicama i da nije čuo pomenuta skandiranja.

- A ne, ne, ne, ne, ovo ne. Ne na portalu za koji sam napisao milion tekstova od dana osnivanja ovih 13 godina i noćas se spremao za sve računice Haitija i Surinama i da pišem ujutro rezime celih kvalifikacija. Ne od kolega za koje sam uvek tu u pola dana i pola noći kad treba nešto da se radi. Ne ovako kukavički bez potpisa i ičega. Ne od ombundsmana koji je kako upravo saznajem čovek kojeg sam 300 puta zvao u moju ekipu na fudbalu, pa bio moj dobri kolega na IN-u, družili se godinama.

Foto: Profimedia

- I pogotovo ne na osnovu kvarne laži jer sam vec dva puta objasnio da sa slušalicama koje zbog mikrofona moram nositi sve vrime nisam mogao čuti nijednu jedinu reč iz suprotnog boksa, nisu čuli ni u reportažnim kolima, a kamoli ja sa slušalicama, a čim sam usred meča dobio jedan kratki video odmah sam rekao bez ikakve provere. Videli su to, sve vide, sve čitaju, i dobro znaju da je to tako. Na osnovu takve laži, na osnovu 0/0, na osnovu ničega praviti ovakvu klevetu, u danu u kojem sam dao maksimum od zore, to ne može. Sad se mora videti postoje li ljudska prava ili nacionalisti mogu da kreiraju, pritiskaju medije, diktiraju. Bez slobode život ne vredi ništa - napisao je Nebojša Šofranac.

