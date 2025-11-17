HAOS MEĐU ALBANCIMA! Granit DŽaka izazvao buru u južnoj srpskoj pokrajini!
Najnovije vesti sa Kosova i Metohije tiču se fudbala, a za sve je kriv Albanac koji igra za Švajcarsku, Granit Džaka.
Otkako je UEFA prekršila svoj statut, po kome članice evropske kuće fudbala mogu biti samo zemlje priznate od Ujedinjenih nacija, na međunarodnoj sceni igra i selekcija lažne države Kosovo.
I, baš ta reprezentacija treba da igra sa Švajcarcima meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine.
Džaka, i sam Albanac, opleo je po nekim momcima koji su rođeni u Švajcarskoj, a izabrali su da igraju za ekipu tzv. "Kosova", a odmah mu je stigao odgovor.
Defanzivac Albijan Hajdari rekao je da "poštuje mišljenje Granita Džake", ali da su on i Leon Avdulahu svim srcem izabrali da igraju za lažnu državu.
- Ono što je Granit Džaka rekao je njegovo mišljenje. Leon Avdulahu i ja smo svim srcem izabrali da igramo za tzv. "Kosovo". Leon i ja smo doneli odluku pre nekog vremena i kao što sam već rekao, odlučili smo o tome u dogovoru sa nama najbližim ljudima, razgovarali smo o našoj odluci sa njima... A, na kraju krajeva, ono što drugi kažu je njihovo mišljenje. Ja nemam problem sa onim što je Granit o nama rekao, to je njegovo mišljenje. Poštovanje za njega i njegovu karijeru - rekao je Hajdari na konferenciji za novinare.
On je dodao da svaki fudbaler ima svoje razloge za izbore koje pravi, bilo da je "u korist Kosova ili protiv njega".
- Verujem da je svaki igrač imao svoje mišljenje ili odluku o tome šta je za ili protiv Kosova. Pridružujemo se onima koji su doneli odluku za "Kosovo", a onima koji nisu doneli takvu odluku, želim im samo uspeh u zdravlju i sve najbolje - naglasio je Hajdari.
Granit Džaka je pre nekoliko dana dao intervju poznatom švajcarskom mediju „Blik“. Švajcarski kapiten je tada pitan o odluci Leona Avdulahua i Albijana Hajdarija da igraju za lažnu državu, a ne za Švajcarsku. Nagovestio je da Avdulahu i Hajdari nisu blizu obezbeđivanja mesta u startnoj postavi švajcarske reprezentacije, pa da su zato izabrali ekipu u kojoj mogu da igraju.
- Igrači tog kvaliteta definitivno nisu nešto čega želite da se tek tako odreknete. Ali, iz njihove perspektive, radi se o tome da budu u mogućnosti da procene svoj status. Da li bi uspeli da obezbede mesto u startnoj postavi za Švajcarsku za tri ili četiri godine? Sumnjam u to, s obzirom na to ko još ne igra za nas. Recimo, Ardon Jašari je sa nama tri godine i odigrao je samo četiri meča - rekao je, između ostalog, Džaka.
On je tada naglasio da Leon Avdulahu još uvek nije na nivou Ardona Jašarija, igrača Milana.
- Da li je Leon ispred Ardonija? Ne mislim. Ali on je dobar igrač, inače ne bi igrao svaku utakmicu za Hofenhajm. Možda mu je nedostajalo malo strpljenja u odnosu na Švajcarsku. Ali na kraju krajeva, to je njihova odluka da igraju za tzv. "Kosovo", koje sada nastupa na veoma visokom nivou - istakao je Granit Džaka.
Selekcija lažne države igra u utorak uveče na „Fadilj Vokri“ stadionu u Prištini protiv Švajcarske, u poslednjoj utakmici u grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica počinje u 20:45. Domaćinima je za baraž već obezbeđen, dok će u slučaju pobede sa šest golova razlike direktno proći na Svetsko prvenstvo.
