HAOS MEĐU ALBANCIMA! Granit DŽaka izazvao buru u južnoj srpskoj pokrajini!

Najnovije vesti sa Kosova i Metohije tiču se fudbala, a za sve je kriv Albanac koji igra za Švajcarsku, Granit Džaka.

Tanjug/AP

Otkako je UEFA prekršila svoj statut, po kome članice evropske kuće fudbala mogu biti samo zemlje priznate od Ujedinjenih nacija, na međunarodnoj sceni igra i selekcija lažne države Kosovo.

I, baš ta reprezentacija treba da igra sa Švajcarcima meč u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine.

Džaka, i sam Albanac, opleo je po nekim momcima koji su rođeni u Švajcarskoj, a izabrali su da igraju za ekipu tzv. "Kosova", a odmah mu je stigao odgovor.

Defanzivac Albijan Hajdari rekao je da "poštuje mišljenje Granita Džake", ali da su on i Leon Avdulahu svim srcem izabrali da igraju za lažnu državu.

- Ono što je Granit Džaka rekao je njegovo mišljenje. Leon Avdulahu i ja smo svim srcem izabrali da igramo za tzv. "Kosovo". Leon i ja smo doneli odluku pre nekog vremena i kao što sam već rekao, odlučili smo o tome u dogovoru sa nama najbližim ljudima, razgovarali smo o našoj odluci sa njima... A, na kraju krajeva, ono što drugi kažu je njihovo mišljenje. Ja nemam problem sa onim što je Granit o nama rekao, to je njegovo mišljenje. Poštovanje za njega i njegovu karijeru - rekao je Hajdari na konferenciji za novinare.

On je dodao da svaki fudbaler ima svoje razloge za izbore koje pravi, bilo da je "u korist Kosova ili protiv njega".

- Verujem da je svaki igrač imao svoje mišljenje ili odluku o tome šta je za ili protiv Kosova. Pridružujemo se onima koji su doneli odluku za "Kosovo", a onima koji nisu doneli takvu odluku, želim im samo uspeh u zdravlju i sve najbolje - naglasio je Hajdari.

Granit Džaka je pre nekoliko dana dao intervju poznatom švajcarskom mediju „Blik“. Švajcarski kapiten je tada pitan o odluci Leona Avdulahua i Albijana Hajdarija da igraju za lažnu državu, a ne za Švajcarsku. Nagovestio je da Avdulahu i Hajdari nisu blizu obezbeđivanja mesta u startnoj postavi švajcarske reprezentacije, pa da su zato izabrali ekipu u kojoj mogu da igraju.

- Igrači tog kvaliteta definitivno nisu nešto čega želite da se tek tako odreknete. Ali, iz njihove perspektive, radi se o tome da budu u mogućnosti da procene svoj status. Da li bi uspeli da obezbede mesto u startnoj postavi za Švajcarsku za tri ili četiri godine? Sumnjam u to, s obzirom na to ko još ne igra za nas. Recimo, Ardon Jašari je sa nama tri godine i odigrao je samo četiri meča - rekao je, između ostalog, Džaka.

On je tada naglasio da Leon Avdulahu još uvek nije na nivou Ardona Jašarija, igrača Milana.



- Da li je Leon ispred Ardonija? Ne mislim. Ali on je dobar igrač, inače ne bi igrao svaku utakmicu za Hofenhajm. Možda mu je nedostajalo malo strpljenja u odnosu na Švajcarsku. Ali na kraju krajeva, to je njihova odluka da igraju za tzv. "Kosovo", koje sada nastupa na veoma visokom nivou - istakao je Granit Džaka.

Selekcija lažne države igra u utorak uveče na „Fadilj Vokri“ stadionu u Prištini protiv Švajcarske, u poslednjoj utakmici u grupi kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica počinje u 20:45. Domaćinima je za baraž već obezbeđen, dok će u slučaju pobede sa šest golova razlike direktno proći na Svetsko prvenstvo.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli