Srbija i Letonija igraju danas fudbal, na kraju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Srbija - Letonija, početak utakmice u 18 časova

17.32 - Uz zvuke jednog marša - naši su izašli na teren:

17.27 - Dušan Vlahović ne igra, u odelu će posmatrati poslednji kvalifikacioni meč Srbije:

FOTO: A. Ilić

17.25 - SVI U ŠOKU! Najneverovatniji kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, gol u 96. minutu raspametio planetu a rastužio srpske komšije! (VIDEO)

17.00 - Sat vremena pred početak, atmosfera na stadionu u Leskovcu:

16.36 - U odnosu na meč sa Engleskom, u startnoj postavi nema Mimovića, Gudelja, povređenog Ivana Ilića, Terzića i Vlahovića, a "nova" petorka je Eraković u odbrani, Grujić kao zadnji vezni, zatim od starta "vezisti" Samardžić i Radonjić koji su protiv Engleza ušli kao zamene, dok je u napadu Vlahovića od početka odmenio Luka Jović. I, umesto tadašnjih 4-5-1, ovoga puta Srbija u formaciji 4-2-3-1

16.34 - Za Letoniju igraju Matrevic - Savalnieks, Velps, Melniks, Jurkovskis, Toniševs - Ikaunieks, Vapne, Zelenkovs, Daškevičs - Gutkovskis

16.33 - Evo i sastava! Srbija: Rajković - Eraković, Milenković, Pavlović, Kostić - Lukić, Grujić - Živković, Samardžić, Radonjić - Jović!

Uoči meča

Zvuči neverovatno, ali Srbi se raduju kraju ovih kvalifikacija za Mundijal iako je srpska reprezentacia u njima odigrala nedovoljno dobro da bi se na šampionat planete otišlo.

Stvarno neverovatno, i to zato što radost nije "konačno i ovo da se završi, dosta nam je mučenja!" već zato što se sa mnogo optimizma dočekao kraj ovog kvalifikacionog ciklusa - usled promene selektora i prvih naznaka onog što Veljko Paunović donosi "orlovima".

Da, neverovatno je radovati se kraju neuspešno obavljenog posla, ali - taj kraj je ujedno već sada novi početak. A on obećava. Jer, hrabra, organizovana igra na Vembliju protiv moćne Engleske, koja je do 90. minuta morala da strepi da li će nastaviti nepobedivi niz (pre nego što je dala i drugi gol, i to istoj ekipi kojoj je pet puta zatresla mrežu usred Beograda), bila je dovoljna da optimizam poraste. Da se vrati vera u ovdašnje fudbalske talente. U onaj fudbalski gen koji je, baš pod Paunovićevim vođstvom, osvojio titulu prvaka sveta u omladinskoj konkurenciji 2015. godine.

Srbija je na novom početku. I, iako je danas za nju zvanično kraj mundijalskih kvalifikacija, ovaj početak je važniji - od mnogih drugih.

Ako vas fudbal zanima, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“