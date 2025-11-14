Fudbal

KATASTROFA! Evo koliko je Srbija izgubila novca što neće igrati na Mundijalu

Новости онлине

14. 11. 2025. u 09:33

Posle nastupa na dva velika takmičenja, na Svetskom prvenstvu u Kataru, pa Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da napravi het-trik. Predstojeći Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi najverovatnije će gledati preko TV ekrana.

КАТАСТРОФА! Ево колико је Србија изгубила новца што неће играти на Мундијалу

Foto: Profimedia

A, to znači da Srbiju čeka jedan dug period utakmica bez rezultatskog značaja. Kada prođe nedelja i duel sa Letonijom, Orlovi će se okrenuti samo prijateljskim utakmicama. Biće verovatno samo sparing partner za one timove koji će se spremati za šampionat sveta.

I tako sve do septembra 2026. kada sledi Liga nacija. Do tada, na leto iste godine pratićemo Mundijal sa 48 reprezentacija, prvi takav u istoriji. Poznato je i koliki je novčani fond za ovo takmičenje.

Ukupno 652.000.000 dolara je nagradni fond, a Orlovi nisu uspeli da osvoje inicijalnu nagradu od 9 miliona dolara, koliko dobija svaki učesnik grupne faze.

Zatim redom u šesnaestini finala sleduje 13, osmini 15, četvrtfinalu 17, za četvrto mesto 30, treće 32, drugo 35 miliona dolara i novi svetski šampion bi dobio 50 miliona. Mundijal obezbeđuje i 355 miliona dolara klubovima igrača koji nastupaju na takmičenju u vidu benefita.

Tako da pored toga što mi kao navijači ćemo biti uskraćeni da navijamo za naš nacionalni tim na Svetskom prvenstvu i kasa Fudbalskog saveza Srbije je poprilično ostala prazna. 

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 45

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

