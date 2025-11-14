KATASTROFA! Evo koliko je Srbija izgubila novca što neće igrati na Mundijalu
Posle nastupa na dva velika takmičenja, na Svetskom prvenstvu u Kataru, pa Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da napravi het-trik. Predstojeći Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi najverovatnije će gledati preko TV ekrana.
A, to znači da Srbiju čeka jedan dug period utakmica bez rezultatskog značaja. Kada prođe nedelja i duel sa Letonijom, Orlovi će se okrenuti samo prijateljskim utakmicama. Biće verovatno samo sparing partner za one timove koji će se spremati za šampionat sveta.
I tako sve do septembra 2026. kada sledi Liga nacija. Do tada, na leto iste godine pratićemo Mundijal sa 48 reprezentacija, prvi takav u istoriji. Poznato je i koliki je novčani fond za ovo takmičenje.
Ukupno 652.000.000 dolara je nagradni fond, a Orlovi nisu uspeli da osvoje inicijalnu nagradu od 9 miliona dolara, koliko dobija svaki učesnik grupne faze.
Zatim redom u šesnaestini finala sleduje 13, osmini 15, četvrtfinalu 17, za četvrto mesto 30, treće 32, drugo 35 miliona dolara i novi svetski šampion bi dobio 50 miliona. Mundijal obezbeđuje i 355 miliona dolara klubovima igrača koji nastupaju na takmičenju u vidu benefita.
Tako da pored toga što mi kao navijači ćemo biti uskraćeni da navijamo za naš nacionalni tim na Svetskom prvenstvu i kasa Fudbalskog saveza Srbije je poprilično ostala prazna.
