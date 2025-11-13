Fudbal

EZE UGASIO NADU SRBIJE: Evo kako je Engleska duplirala prednost protiv "orlova"

Filip Milošević

13. 11. 2025. u 22:41

FUDBALSKA reprezentacija Engleske duplirala je prednost u 91. minutu meča protiv Srbije i tako ugasila nadu "orlova" da bi mogli do drugog mesta u Grupi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo

ЕЗЕ УГАСИО НАДУ СРБИЈЕ: Ево како је Енглеска дуплирала предност против орлова

Screenshot / TV Arena sport

Ebereči Eze spekakularno je pogodio i doneo 2:0 Englezima u završnici meča.

Evo kako je to izgledalo:

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

