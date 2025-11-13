Fudbal

OGLASIO SE ČUVENI SRBOMRZAC! Albanac ovo poručio pred meč Engleska - Srbija (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 11. 2025. u 19:46

PRED utakmicu Engleska - Srbija oglasio se i omraženi albanski novinar.

ОГЛАСИО СЕ ЧУВЕНИ СРБОМРЗАЦ! Албанац ово поручио пред меч Енглеска - Србија (ФОТО)

Foto: Printskrin

Arlin Sadiku nalazi se u Andori gde reprezentacija Albanije od 20:45 igra važan meč u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine. 

U istim trenucima Srbija igra protiv Engleske na Vembliju. Srbiji je potreban podvig u Londonu, jer "Gordi Albion" ima 18 bodova na prvom, Albanija 11 na drugom mestu, a bod manje ima Srbija. Letonija i Andora ostale su bez šansi da se plasiraju dalje. 

Sadiku se pred utakmicu pretposlednjeg kola javio na Instagramu i poslao poruku:

- Ovde će Albanija biti večeras. Ovde čekamo da se istorija ispiše. Napred Albanci - naveo je na društvenim mrežama.

Podsetimo, Sadiku je skrenuo pažnju na sebe na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu kada je provocirao srpske navijače, zbog čega je izbačen sa šampionata.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
2 32

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

