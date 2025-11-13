OGLASIO SE ČUVENI SRBOMRZAC! Albanac ovo poručio pred meč Engleska - Srbija (FOTO)

PRED utakmicu Engleska - Srbija oglasio se i omraženi albanski novinar.

Foto: Printskrin

Arlin Sadiku nalazi se u Andori gde reprezentacija Albanije od 20:45 igra važan meč u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine.

U istim trenucima Srbija igra protiv Engleske na Vembliju. Srbiji je potreban podvig u Londonu, jer "Gordi Albion" ima 18 bodova na prvom, Albanija 11 na drugom mestu, a bod manje ima Srbija. Letonija i Andora ostale su bez šansi da se plasiraju dalje.

Sadiku se pred utakmicu pretposlednjeg kola javio na Instagramu i poslao poruku:

- Ovde će Albanija biti večeras. Ovde čekamo da se istorija ispiše. Napred Albanci - naveo je na društvenim mrežama.

Podsetimo, Sadiku je skrenuo pažnju na sebe na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu kada je provocirao srpske navijače, zbog čega je izbačen sa šampionata.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“