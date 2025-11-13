A U ANDORI... Srbija će osluškivati i šta radi Albanija

Fudbaleri Andore dočekuju Albaniju (20.45), a selektor domaćina Koldo Alvarez želi da rival pati, što je dobra vest za Srbiju.

Foto: Profimedia

Selektor domaćih je za ovu utakmicu promešao karte, na spisku se nisu našla šestorica igrača od onih koje smo gledali u oktobru protiv Srbije. Neki, poput veziste Tekstilca iz Odžaka Erika Valesa su otpali zbog nagomilanih kartona, drugi iz taktičkih razloga. Alvarez će protiv Albanije isprobati neke nove igrače.

Andora posle sedam kola kvalifikacija ima jedan poen, osvojila ga je u oktobru u Rigi kada je odigrala 2:2 sa Letonijom. I da pobedi danas ostaće poslednja na tabeli K grupe, ali selektor Koldo Alvarez ima plan kako da zaustavi Albance i pomogne Srbiji.

- Ako izdržimo intenzitet na početku, biće bolje za nas. Oni će patiti. Imaćemo šansu. Ako protivnik stvara prilike od starta kasnije ga je teže zaustaviti. Ako uspemo da se odbranimo na četiri ili pet metara izvan kaznenog prostora, a ne samo unutar, biće dobro - kazao je Koldo Alvarez.

Nada se da će igrači sproveti u delo sve na čemu su radili minulih dana.

- Voleo bih da igrači odigraju dobar meč, da odrade sve na čemu smo radili tokom četiri sata ove nedelje. Pokušaćemo sve to da sprovedemo u delo na utakmici. Ako uspemo, mislim da ćemo biti blizu onoga što želimo. Ali istina je i da imamo rivale s druge strane, koji igra za priliku da se kvalifikuje u baraž za Svetsko prvenstvo.

