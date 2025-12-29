ZELENSKI SE HITNO OGLASIO: Nećete verovati šta je rekao o napadu na Putinovu rezidenciju
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski odbacio je danas tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.
Zelenski je naveo da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Rojters.
Zelenski je dodao da Moskva planira kopnene napade na zgrade ukrajinske vlade u Kijevu i zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da "reaguje na ruske pretnje".
"U noći između 28. i 29. decembra, kijevski režim pokrenuo je teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti. Sve letelice su uništili sistemi protivvazdušne odbrane ruskih oružanih snaga. Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti od ostataka bespilotne letelice", rekao je Lavrov.
Lavrov je ocenio da je "kijevski režim prešao na politiku državnog terora" i poručio da će Rusija zbog toga preispitati svoju pregovaračku poziciju.
Istakao je da uprkos napadu ukrajinskih dronova, Rusija ne namerava da se povuče iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini.
