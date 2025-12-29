ZELENSKI SE HITNO OGLASIO: Nećete verovati šta je rekao o napadu na Putinovu rezidenciju

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski odbacio je danas tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.

FOTO: Tanjug/AP

Zelenski je naveo da je reč o "novoj rundi laži", ocenjujući da Rusija pokušava da potkopa napredak u pregovorima Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

Zelenski je dodao da Moskva planira kopnene napade na zgrade ukrajinske vlade u Kijevu i zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da "reaguje na ruske pretnje".



Ranije danas Lavrov je saopštio da je ukrajinska vojska pokušala da napadne državnu rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina pomoću 91 drona, ali su ruski PVO sistemi uništili dronove.

"U noći između 28. i 29. decembra, kijevski režim pokrenuo je teroristički napad koristeći 91 bespilotnu letelicu dugog dometa na državnu rezidenciju predsednika Ruske Federacije u Novgorodskoj oblasti. Sve letelice su uništili sistemi protivvazdušne odbrane ruskih oružanih snaga. Nije bilo izveštaja o žrtvama ili šteti od ostataka bespilotne letelice", rekao je Lavrov.

Lavrov je ocenio da je "kijevski režim prešao na politiku državnog terora" i poručio da će Rusija zbog toga preispitati svoju pregovaračku poziciju.

Istakao je da uprkos napadu ukrajinskih dronova, Rusija ne namerava da se povuče iz pregovora o okončanju rata u Ukrajini.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: