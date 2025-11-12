GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio šta će se desiti sa Dušanom Vlahovićem

Francuz Damijen Komoli imenovan je juče za izvršnog direktora Juventusa, najtrofejnijeg italijanskog fudbalskog kluba.

FOTO: Tanjug/AP

"Upravni odbor imenovao je Komolija na funkciju izvršnog direktora, istovremeno okončavši njegove prethodne dužnosti generalnog direktora", navodi se u saopštenju torinskog kluba.

Komoli (53) je u Juventus došao pre pet meseci, a na funkciji izvršnog direktora menja Mauricija Skanavina, čiji je mandat istekao 7. novembra.

Već na početku svoje ere, Komoli je govorio i o Dušanu Vlahoviću i razrešio dilemu oko njegove budućnosti u Torinu.

- Nijedan italijanski klub ne može da priušti premijerligaške plate, ali to ne znači da nismo konkurentni. Moramo poštovati UEFA pravilo o odnosu troškova ekipe i prihoda od 70 odsto. Imamo dogovor sa Dušanom da sezona prođe i da o tome razgovaramo tek na kraju. Ne očekujte nikakve odluke pre toga - rekao je Komoli.

Dakle, Vlahović će, sva je prilika, ostati u klubu do kraja sezone i probaće da donese Juventusu titulu, ali reči Komolija ne obećavaju da će Dušan biti deo tima kada mu istekne ugovor.

Komoli je u dosadašnjoj karijeri između ostalog radio kao sportski direktor Sent Etjena, Liverpula i Fenerbahčea, a od 2020. do ove godine bio je predsednik Tuluza.

Juventus je na kraju prošlog meseca smenio trenera Igora Tudora, zbog slabih rezultata, a tu funkciju sada obavlja domaći trener Lučano Spaleti.

Posle 11 odigranih utakmica Juventus zauzima šesto mesto u Seriji A sa pet bodova zaostatka za vodećim Interom. U Ligi šampiona tim iz Torina zauzima 26. mesto sa tri boda nakon četiri kola.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu