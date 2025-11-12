GOTOVO JE! Direktor Juventusa otkrio šta će se desiti sa Dušanom Vlahovićem
Francuz Damijen Komoli imenovan je juče za izvršnog direktora Juventusa, najtrofejnijeg italijanskog fudbalskog kluba.
"Upravni odbor imenovao je Komolija na funkciju izvršnog direktora, istovremeno okončavši njegove prethodne dužnosti generalnog direktora", navodi se u saopštenju torinskog kluba.
Komoli (53) je u Juventus došao pre pet meseci, a na funkciji izvršnog direktora menja Mauricija Skanavina, čiji je mandat istekao 7. novembra.
Već na početku svoje ere, Komoli je govorio i o Dušanu Vlahoviću i razrešio dilemu oko njegove budućnosti u Torinu.
- Nijedan italijanski klub ne može da priušti premijerligaške plate, ali to ne znači da nismo konkurentni. Moramo poštovati UEFA pravilo o odnosu troškova ekipe i prihoda od 70 odsto. Imamo dogovor sa Dušanom da sezona prođe i da o tome razgovaramo tek na kraju. Ne očekujte nikakve odluke pre toga - rekao je Komoli.
Dakle, Vlahović će, sva je prilika, ostati u klubu do kraja sezone i probaće da donese Juventusu titulu, ali reči Komolija ne obećavaju da će Dušan biti deo tima kada mu istekne ugovor.
Komoli je u dosadašnjoj karijeri između ostalog radio kao sportski direktor Sent Etjena, Liverpula i Fenerbahčea, a od 2020. do ove godine bio je predsednik Tuluza.
Juventus je na kraju prošlog meseca smenio trenera Igora Tudora, zbog slabih rezultata, a tu funkciju sada obavlja domaći trener Lučano Spaleti.
Posle 11 odigranih utakmica Juventus zauzima šesto mesto u Seriji A sa pet bodova zaostatka za vodećim Interom. U Ligi šampiona tim iz Torina zauzima 26. mesto sa tri boda nakon četiri kola.
