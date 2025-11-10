ŠPANIJA SE ZATRESLA! Lionel Mesi se vratio na Nou Kamp! (FOTO)

Da, Lionel Mesi na Nou Kampu. Zvuči neverovatno, ali - sam je to objavio na društvenim mrežama.

Na žalost mnogih navijača FK Barselona - Leo se nije vratio da igra za svoj voljeni klub, već samo da obiđe renovirani stadion, na kome je čuda činio noseći Barsin dres.

I, kada se ta noćna poseta završila, objavio je fotografije i sledeću poruku:

- Sinoć sam se vratio na mesto koje mi svim srcem nedostaje. Mesto gde sam bio neizmerno srećan, gde ste me svi učinili da se hiljadu puta osećam kao najsrećnija osoba na svetu. Nadam se da ću se jednog dana vratiti, i to ne samo da se oprostim kao igrač, što nikada nisam imao priliku da uradim... - ostao je pomalo zagonetan argentinski fudbalski as.



Lionel Mesi - biografija



Lionel Mesi ima 38 godina, a najveći uspeho u blistavoj karijeri bilo je kada je predvodio Argentinu do titule prvaka sveta u fudbalu. Lionel Mesi / FOTO: AP/Tanjug



Sa Barselonom je čak deset puta bio šampion Španije, četiri puta osvojio Ligu šampiona, sedam puta špansku Kup kralja, u tri navrata FIFA klupsko prvenstvo sveta, tri puta i UEFA Superkup, a sedam Superkup Španije.

Sa PSŽ-om, iako je za saigrače imao i Nejmara i Mbapea, ali i brojne druge zvezde, nije uspeo da dođe do međunarodnih uspeha, već samo do dve titule prvaka Francuske.

Sedam puta je bio dobitnik "Zlatne lopte", nagrade namenjene najboljem fudbaleru sveta, a od 2023. igra za Inter iz Majamija.

