"MORAMO DA BUDEMO OPREZNI..." Srđan Blagojević pred duel Partizan - Mladost

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas pred utakmicu 13. kola Superlige Srbije da je njegova ekipa mora da bude strpljiva protiv Mladosti.

Screenshot / Youtube / FK Partizan

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra od 17.30 časova Mladost iz Lučana na stadionu u Humskoj bez prisustva navijača.

- Očekuje nas specifično težak zadatak. Mladost prima malo golova, manje su primili samo Zvezda, Partizan i Vojvodina. Oni već nekoliko godina igraju tako, veoma je teško postići gol protiv njih. Nama je potrebno strpljenje u izgradnji napada, da tražimo prazne prostore u njihovoj odbrani. Moramo da budemo spremni na iznenadne njihove iznenadne presinge i potencijalne kontranapade. Oni su sigurno najiskusnija ekipa u ligi sa velikim brojem igrača od preko 30, 35 godina - rekao je Blagojević na konferenciji za medije.

On je naveo da izuzetno ceni trenera Mladosti Nenada Lalatovića.

- Jedan od najiskusnijih u Superligi, ako ne i najiskusniji, vodio je mnogo klubova i imao uspehe. On donosi specifičnu energiju u ekipu koju preuzme. Ne mislim da je nešto specijalno motivisan protiv Partizana, on to ima protiv svakog protivnika - izjavio je trener Partizana.

Blagojević je istakao da njegovoj ekipi neće biti lako bez podrške navijača.

- Igraće se u specifičnim uslovima bez navijača, a ekipi znači njihovo pristustvo. Drugačija je situacija kad su prazne tribine, sad ćemo biti bez te pomoći. Mi smo u obavezi da proizvedemo energiju koju bi nam navijači doneli, da poguramo jedni druge kako bismo pobedili - dodao je Blagojević.

Trener Partizana je poručio da je obavio razgovor sa igračima nakon što im je posle prošle utakmice zamerio na sebičnosti.

- To je normalno u svakoj ekipi. Odradili smo analizu utakmice protiv TSC-a, najvrednije iz tog meča je to što smo osvojili tri boda. Uvek naglašavam da je primarni zadatak da budemo bolji nego na prethodnoj utakmici, mi taj zadatak u prethonom duelu nismo ispunili. Obavili razgovor vezano za te neke situacije što je neizostavni deo ovog posla. Ne bih iznosio detalje, sve to ostaje u sklopu svlačionice, ali ne sumnjam da su igrači dobili dobru, jasnu poruku i da su je prihvatili na pravilan način - rekao je Blagojević.

On je naveo da se Mateja Milovanović oporavio i da će biti spreman za sutrašnju utakmicu.

- Imamo problem sa odsustvom Marija Jurčevića, on je vrlo značajan u našoj igri. Sad smo u situaciji da moramo da se prilagodimo i da vršimo neke izmene u igri. Verujem u njihove kvalitete, imamo nekoliko opcija na toj poziciji i razmislićemo ko će sutra biti na toj poziciji. Jovan Milošević je osetio mali problem mišića zadnje lože, neće biti deo ekipe za sutra. Nije ništa strašno, imaće pauzu od sedam dana, iskorsitiće to vreme za terapije i mali odmor. Uveren sam da će igrači koji sutra budu zauzeli tu poziciju dati doprinos - izjavio je trener Partizana.

Blagojević je dodao da nekadašnji fudbaler "crno-belih" Saša Zđelar trenira sa ekipom, ali da ne želi da komentariše njegov status.

- Saša je zamolio upravu kluba da mu izađe u susret, nema klub i sada trenira sa nama. Drago nam je da je što je sa nama i siguran sam da njegovo iskustvo može dobro da dođe našim igračima, ne bih ulazio dalje u komentare vezano za to šta će biti u budućnosti - rekao je Blagojević.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli Superlige sa 28 bodova, dok je Mladost na osmoj poziciji sa 14.

