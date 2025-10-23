SRBI DOBILI NOVOG TRENERA: Rafa Benitez preuzeo Panatinaikos i ušao u istoriju grčkog fudbala
ŠPANSKI trener Rafa Benitez uskoro će preuzeti 17. klub u karijeri, pošto će postati novi strateg Panatinaikosa.
Iskusni 65-godišnji Madriđanin će ujedno postati najplaćeniji strateg u istoriji grčke lige. On će za dve sezone na klupi "zelenih" zaraditi 4.000.000 evra.
Benitez će pokušati da podigne klub iz Atine koji nije najbolje otvorio ovu sezonu. Panatinaikos u prvenstvu posle šest odigranih utakmica ima devet bodova i nalazi se na sedmom mestu.
U Ligi Evrope nakon dva kola ima tri boda (pobeda i poraz), a ovog četvrtka od 21 sat gostuje Fejenordu.
Bivšeg trenera Liverpula i Real Madrid će u novom klubu sačekati srpski dvojac - Filip Mladenović i Filip Đuričić.
Podsetimo, "zeleni" na titulu prvaka Grčke čekaju od 2010. godine, dok su 2024. osvojili tamošnji Kup.
