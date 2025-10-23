Fudbal

SRBI DOBILI NOVOG TRENERA: Rafa Benitez preuzeo Panatinaikos i ušao u istoriju grčkog fudbala

Časlav Vuković

23. 10. 2025. u 16:55

ŠPANSKI trener Rafa Benitez uskoro će preuzeti 17. klub u karijeri, pošto će postati novi strateg Panatinaikosa.

СРБИ ДОБИЛИ НОВОГ ТРЕНЕРА: Рафа Бенитез преузео Панатинаикос и ушао у историју грчког фудбала

FOTO: Tanjug/AP/Jon Super

Iskusni 65-godišnji Madriđanin će ujedno postati najplaćeniji strateg u istoriji grčke lige. On će za dve sezone na klupi "zelenih" zaraditi 4.000.000 evra.

Benitez će pokušati da podigne klub iz Atine koji nije najbolje otvorio ovu sezonu. Panatinaikos u prvenstvu posle šest odigranih utakmica ima devet bodova i nalazi se na sedmom mestu. 

U Ligi Evrope nakon dva kola ima tri boda (pobeda i poraz), a ovog četvrtka od 21 sat gostuje Fejenordu.

Bivšeg trenera Liverpula i Real Madrid će u novom klubu sačekati srpski dvojac - Filip Mladenović i Filip Đuričić.

Podsetimo, "zeleni" na titulu prvaka Grčke čekaju od 2010. godine, dok su 2024. osvojili tamošnji Kup.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Tip fudbal

0 4

MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!

Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".

23. 10. 2025. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM